ผู้นำเวียดนามนั่งรถไฟความเร็วสูงปิดฉากเยือนปักกิ่ง จีนเสนอเงินกู้-เทคโนโลยีทางรถไฟกระชับสัมพันธ์

รอยเตอร์ - จีนเสนอที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเวียดนามในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ ตั้งแต่เงินกู้และเทคโนโลยีไปจนถึงการฝึกอบรม ขณะที่ผู้นำสูงสุดของเวียดนามอย่างโต เลิม สิ้นสุดการเยือนในวันศุกร์ (17) ซึ่งรวมถึงการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงทั่วภาคเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ
จีนจะให้คำแนะนำแก่บริษัทต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการก่อสร้างทางรถไฟในเวียดนาม ตามคำแถลงร่วมที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศของจีน ที่ยกย่องความพยายามนี้ว่าเป็น “จุดสว่างใหม่” ในความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับคำเรียกร้องให้มีการเชื่อมโยงด้านการขนส่งและโลจิสติกส์มากขึ้นจากประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และโต เลิม เมื่อทั้งสองพบกันเมื่อวันพุธ
ประเทศเพื่อนบ้านควรคงความชัดเจนในด้านยุทธศาสตร์และให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางการเมือง ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวกับโต เลิม ที่เดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรก นับตั้งแต่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
“โครงสร้างพื้นฐานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางรถไฟ กำลังกลายเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญที่ชัดเจนที่สุดของจีนในเวียดนาม” เหวียน คัก ซาง นักวิจัยรับเชิญจากสถาบัน ISEAS Yusof Ishak ในสิงคโปร์ กล่าว
สื่อของรัฐบาลจีนเผยแพร่ภาพของโต เลิม ที่เดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงเป็นเวลา 10 ชั่วโมงจากกรุงปักกิ่งไปยังหนานหนิง มณฑลกว่างซี ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่งติดกับเวียดนาม หนึ่งวันก่อนเดินทางกลับกรุงฮานอย
เขายังนั่งรถไฟความเร็วสูงในวันอังคารเพื่อเยี่ยมชมเมืองสงอัน โครงการเมืองไฮเทคใหม่ในมณฑลเหอเป่ย ทางตอนเหนือ
เวียดนามเป็นพันธมิตรในโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน ที่เป็นโครงการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างเอเชียและยุโรป โดยมีหลายโครงการที่ได้รับเงินทุนผ่านเงินกู้และการลงทุนจากสถาบันของรัฐบาลจีน
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ข้อตกลง 32 ฉบับที่ลงนามในสัปดาห์นี้ รวมถึงข้อตกลงสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ของทางรถไฟและความพยายามในการเพิ่มขีดความสามารถด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เหวียน คัก ซาง กล่าวเสริมว่าการทดสอบที่แท้จริงของข้อตกลงเหล่านี้จะอยู่ที่การนำไปปฏิบัติ ซึ่งเจตจำนงทางการเมืองนั้นไ้ด้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้ว
ความสัมพันธ์กำลังอบอุ่นขึ้นเมื่อเวียดนามกำลังเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการปกครองที่คล้ายกับของจีนมากขึ้นเรื่อยๆ และการรวมอำนาจของโต เลิม เมื่อเร็วๆ นี้ ก็คล้ายกับการรวมอำนาจของผู้นำจีนเช่นกัน
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับความพยายยามในการต่อสู้กับการแทรกแซงและกรแบ่งแยกดินแดน ทั้งสองฝ่ายระบุในคำแถลง
นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศจะยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ตั้งแต่การบินและเทคโนโลยี รวมถึง 5G และบิ๊กดาต้า ไปจนถึงพลังงานใหม่และแร่ธาตสำคัญ
และในสัปดาห์นี้ สายการบินเวียดเจ็ทยังได้ลงนามในข้อตกลงเช่าซื้อทางการเงินกับบริษัท SPDB Financial Leasing ของจีนสำหรับเครื่องบินลำตัวแคบ C909 จำนวน 10 ลำจากบริษัท COMAC ด้วย.