รมต.พลังงานเมียนมาไปปักกิ่งช่วงตะจาน ดึงรัฐวิสาหกิจจีนมาสร้างโรงกลั่นน้ำมัน

MGR Online - รัฐมนตรีพลังงานเมียนมาไปปักกิ่งช่วงเทศกาลตะจาน ชักชวนรัฐวิสาหกิจจีนมาลงทุนขุดเจาะและสร้างโรงกลั่นน้ำมันในประเทศ
วันที่ 13-14 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ขณะที่ภายในเมียนมากำลังอยู่ในช่วงเล่นน้ำเฉลิมฉลอง"ตะจาน" หรือเทศกาลขึ้นศักราชใหม่ของเมียนมา อู โก่โก่ลวิน รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ได้เดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นทางการ เพื่อหารือกับรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานและขนส่งของจีน เกี่ยวกับการลงทุนขุดเจาะน้ำมันและแก๊สธรรมชาติในเมียนมา
รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเมียนมา ร่วมกับ อู ส่อวินมิ่น เอกอัครราชทูตเมียนมา ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าพบและร่วมประชุมกับประธานและผู้บริหารบริษัท China Railway Beijing Engineering Group บริษัท MEIGE Joint Energy Holding และบริษัท Yunnan-Irrawaddy Supply Chain ซึ่งเป็นกิจการของรัฐบาล
ในการประชุม มีการพูดคุยถึงโอกาสการลงทุนด้านพลังงานและไฟฟ้า แผนดำเนินการขุดเจาะสำรวจแหล่งน้ำมันบนบก แผนการสร้างโรงกลั่นน้ำมัน ตลอดจนแผนพัฒนาพลังงานทดแทน เช่น การสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในเมียนมา
นอกจากนี้ ยังมีแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับความร่วมมือเรื่องการขนส่งและนำเข้าน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในเมียนมา
การพบปะพูดคุยกันของคณะรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเมียนมากับผู้บริหารธุรกิจพลังงานของจีนครั้งนี้ ยังไม่ได้ข้อสรุปที่เป็นรูปธรรม โดยตัวแทนจากฝั่งจีนมีแผนจะเดินทางเข้ามาในเมียนมาอีกครั้งเพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่จริง ก่อนจะมีการเจรจาในรายละเอียดของการลงทุนอีกครั้งหนึ่ง