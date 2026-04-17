พม่าลดโทษอองซานซูจี-ปล่อยตัวอดีตประธานาธิบดี จากการนิรโทษกรรมเนื่องในวันปีใหม่

รอยเตอร์ - พม่าได้ลดโทษจำคุกของอดีตผู้นำอองซานซูจีแล้ว ทนายความของซูจีเปิดเผยกับรอยเตอร์วันนี้ (17) ที่เป็นส่วนหนึ่งของการนิรโทษกรรมโดยประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศที่โค่นล้มรัฐบาลของเธอในการรัฐประหารเมื่อ 5 ปีก่อน
ซูจี วัย 80 ปี ถูกจำคุก 27 ปี จากหลายความผิดที่พันธมิตรของเธอกล่าวว่ามีแรงจูงใจทางการเมืองเพื่อกีดกันเธอ ตั้งแต่การยุยงปลุกปั่นและการทุจริต ไปจนถึงการฉ้อโกงการเลือกตั้งและการละเมิดกฎหมายความลับของรัฐ
โทษจำคุกถูกลดลง 1 ใน 6 แต่ยังไม่ชัดเจนว่าซูจีจะได้รับอนุญาตให้รับโทษส่วนที่เหลือภายใต้การกักบริเวณในบ้านหรือไม่ ทนายความระบุ
ซูจี ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ที่ปฏิเสธข้อกล่าวหาต่อเธอว่าเป็นเรื่องไร้สาระ ไม่ได้ปรากฎตัวต่อสาธารณะมานับตั้งแต่สิ้นสุดการพิจารณาคดีที่ยาวนาน และไม่ทราบที่อยู่ของเธอ
ก่อนหน้านี้ สื่อของรัฐรายสงานว่า ประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย ได้อนุมัติการนิรโทษกรรมนักโทษ 4,335 คน ที่เป็นการดำเนินการครั้งที่ 3 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา การนิรโทษกรรมมักเกิดขึ้นในพม่าทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองวันประกาศเอกราชในเดือนม.ค. และวันปีใหม่ในเดือนเม.ย.
ในบรรดานักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวครั้งนี้ ยังรวมถึง วิน มี้น ที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีตั้งแต่ปี 2561 จนถึงการรัฐประหารในปี 2564
สถานีโทรทัศน์ MRTV รายงานว่า วิน มี้น พันธมิตรของซูจี ได้รับการอภัยโทษและลดโทษที่เหลืออยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
โฆษกของรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพยังไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นในทันที
การรัฐประหารในปี 2564 ได้โค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของวิน มี้น และซูจี ภายใต้การนำของพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ที่ส่งผลให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ ตกอยู่ในสงครามกลางเมืองทั่วประเทศที่ยังคงดำเนินอยู่จนถึงปัจจุบัน
พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 3 เม.ย. หลังจากการเลือกตั้งในเดือนธ.ค. และเดือนม.ค. ซึ่งฝ่ายค้านถูกปิดกั้นและแทบไม่มีบทบาท นักวิจารณ์และรัฐบาลตะวันตกมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเพียงการหลอกลวงเพื่อเสริมอำนาจการปกครองของทหารภายใต้ฉากหน้าประชาธิปไตย.