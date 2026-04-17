Vietjet เซ็นสัญญาเช่าเครื่องบิน COMAC 10 ลำ เปิดเส้นทางบินใหม่เชื่อมจีน

รอยเตอร์ - เวียดเจ็ท (Vietjet) สายการบินของเวียดนาม ได้ลงนามข้อตกลงเช่าทางการเงินสำหรับเครื่องบินลำตัวแคบ COMAC C909 จำนวน 10 ลำกับบริษัท SPDB Financial Leasing ของจีน ตามการเปิดเผยของสายการบิน
การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการเยือนจีนของประธานาธิบดีโต เลิม ของเวียดนาม ที่เป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกหลังจากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการบินระหว่างสองประเทศ
สายการบินไม่ได้เปิดเผยเงื่อนไขทางการเงินของข้อตกลง ที่จะทำให้สายการบินขยายการดำเนินการที่ก่อนหน้านี้ใช้เครื่องบิน COMAC เพียง 2 ลำ ภายใต้ข้อตกลงกับสายการบินเฉิงตู
บริษัท COMAC ที่ตั้งอยู่ในนครเซี่ยงไฮ้ ตั้งเป้าที่จะท้าทายการครองตลาดของแอร์บัส และโบอิ้ง ในตลาดเครื่องบินระดับโลก แต่จนถึงขณะนี้ ยังคงพึ่งพาคำสั่งซื้อจากสายการบินภายในประเทศและผู้ประกอบการรายเล็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมาก รวมถึงในเวียดนาม กัมพูชา บรูไน ลาว และอินโดนีเซีย
เมื่อปีที่แล้ว เวียดนามอนุมัติการใช้งานเครื่องบิน C909 หลังจากการเยือนฮานอยของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน
สายการบินเวียดเจ็ทกล่าวว่าข้อตกลงนี้จะทำให้สามารถนำเครื่องบิน COMAC ที่ผลิตในจีนมาให้บริการในเส้นทางเวียดนาม-จีนได้
ขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการเปิดเส้นทางบินใหม่ 5 เส้นทาง เชื่อมต่อกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ของเวียดนามกับเมืองต่างๆ ของจีน เช่น หางโจว เอินซือ กุ้ยหลิน และหวงซาน
ปัจจุบันสายการบินนี้มีเครื่องบินให้บริการ 135 ลำ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องบินแอร์บัส และยังมีเครื่องบินที่สั่งซื้อจากโบอิ้งและแอร์บัส เกือบ 600 ลำ รวมถึงเครื่องบินลำตัวแคบ และลำตัวกว้างหลายแบบ.