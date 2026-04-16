วิจารณ์ยับ “ฮุนเซน” ดูหมิ่นบรรพบุรุษเขมร เปรียบปัญหาชายแดนเป็นแค่แผลนิ้วก้อย เจ้าตัวซัดกลับพวกยุยงปลุกปั่น

MGR Online - ฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้กล่าวยืนยันว่าดินแดนของกัมพูชาที่อยู่ภายใต้การยึดครองของไทยจะไม่กลายเป็นดินแดนไทยโดยอัตโนมัติ โดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลจะยังคงดำเนินการเรียกร้องสิทธิในดินแดนดังกล่าวด้วยสันติวิธีมากกว่าการใช้กำลังทหาร
ในคลิปเสียงที่เผยแพร่ในวันที่ 15 เม.ย. ฮุนเซนกล่าวว่า กัมพูชายังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อพิพาทผ่านกลไกทางการทูต เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียชีวิต การพลัดถิ่น และความเสียหายต่อเศรษฐกิจ ระบบสังคม และโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ
เขาแสดงความคิดเห็นดังกล่าวหลังจาก เส็ง สารี นักวิเคราะห์การเมืองที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย วิพากษ์วิจารณ์เขาที่เปรียบเทียบการสูญเสียบูรณภาพดินแดนของกัมพูชาเหมือนกับนิ้วก้อยที่บาดเจ็บในโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 14 เม.ย.
เส็ง สารี กล่าวว่าการเปรียบเทียบดังกล่าวเป็นการดูหมิ่นบรรพบุรุษเขมรและทหารที่เสียชีวิต และเป็นการลดทอนความสำคัญของเรื่องระดับชาติ
อย่างไรก็ตาม ฮุนเซนกล่าวว่าทางเลือกเดียวในการแก้ไขปัญหาชายแดนคือ “ทางที่ยากลำบาก” ที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญหน้าทางทหารและแนวทางทางการทูตบนพื้นฐานของการเจรจา
“ทางที่ยากลำบากนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง ที่นำไปสู่การสูญเสียชีวิตและการพลัดถิ่น” ฮุนเซนกล่าว พร้อมท้าให้เส็ง สารี กลับมาเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารหากเขาสนับสนุนแนวทางดังกล่าว
ฮุนเซนอ้างถึงข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. โดยกล่าวว่ากัมพูชาควรดำเนินการด้วยสันติวิธีตามที่ระบุไว้
เขายืนยันว่ารัฐบาลไม่มีอำนาจหรือสิทธิที่จะยกดินแดนกัมพูชาให้แก่ประเทศใดๆ
“เราไม่ยอมรับการใช้กำลังเพื่อให้เกิดการยึดครองดินแดนโดยพฤตินัย” อดีตผู้นำกัมพูชา กล่าว
เขายอมรับว่าการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีต้องใช้เวลา โดยอ้างถึงกรณีของกัมพูชากับไทยเรื่องปราสาทพระวิหาร ที่ยื่นฟ้องในปี 2502 และศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมีคำตัดสินในปี 2505
ประธานวุฒิสภาเตือนว่ามีบุคคลบางกลุ่มในต่างประเทศพยายามยุยงปลุกปั่นความตึงเครียดที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เขายังตั้งคำถามถึงเจตนาของคนเหล่านี้ โดยระบุว่าแม้แต่การเฉลิมฉลองปีใหม่เขมรก็ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิจารณ์ในต่างประเทศ
ฮุนเซนกล่าวว่า ถึงแม้จะมีสถานการณ์เช่นนี้ แต่ผู้พลัดถิ่นและทหารแนวหน้าก็ได้รับการดูแลและยังคงสามารถเฉลิมฉลองปีใหม่ได้
เขากล่าวว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมต้องดำเนินต่อไป และกล่าวถึง เส็ง สารี ที่ไม่เห็นด้วยกับการเปรียบเทียบสถานการณ์ปัจจุบันของกัมพูชาและคนที่นิ้วก้อยบาดเจ็บ
“เราพันผ้าพันแผลที่นิ้วที่บาดเจ็บและรักษา และเราต้องก้าวต่อไปเพื่อให้ภาคส่วนสังคมและเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และศาสนาของเรายังคงดำเนินต่อไปได้” ฮุนเซน กล่าว
เขายังได้กล่าวถึงข้อเรียกร้องเรื่องความโปร่งใสจากกลุ่มฝ่ายค้าน โดยให้เหตุผลว่าการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดนั้นไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้เสมอไปในระหว่างการเจรจาที่ละเอียดอ่อน
“ถ้าหากเปิดเผยทุกอย่างแล้ว การเจรจาก็ไม่มีประโยชน์” ฮุนเซนกล่าว พร้อมเสริมว่ารัฐบาลมีกำลัง กลยุทธ์ และยุทธวิธีที่จำเป็นในการบรรลุข้อตกลงที่เป็นประโยชน์
นอกจากนี้ ฮุนเซนยังตอบคำถามของชาวกัมพูชาในต่างประเทศที่เรียกร้องคำอธิบายเกี่ยวกับการจัดการปัญหาชายแดนว่า มีเพียงรัฐสภาเท่านั้นที่มีอำนาจในการเรียกรัฐบาลมาชี้แจง และเสริมว่าการรักษาความลับเป็นส่วนหนึ่งที่ชอบด้วยกฎหมายของกลยุทธ์การเจรจา.