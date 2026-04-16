เวียดนามเริ่มสร้างทางรถไฟความเร็วสูงสายแรกเชื่อมฮานอย-ฮาลองเบย์

MGR Online - โครงการเส้นทางรถไฟระยะทาง 120 กิโลเมตร ที่ออกแบบให้ทำความเร็วสูงสุดที่ 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ได้เริ่มก่อสร้างแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อลดเวลาในการเดินทางระหว่างกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามและอ่าวฮาลอง ได้ถึง 5 เท่า เหลือเพียง 30 นาที
เส้นทางฮานอย-กว๋างนิง ที่เป็นทางรถไฟความเร็วสูงสายแรกที่เริ่มก่อสร้างในเวียดนาม จะวิ่งจากศูนย์จัดแสดงนิทรรศการแห่งชาติเวียดนามในเขตดงอาน ไปจนถึงพื้นที่สวนสาธารณะในเขตตวนเจา จ.กว๋างนิง ซึ่งเป็นที่ตั้งของอ่าวฮาลอง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก
ทางรถไฟรางคู่ ขนาดมาตรฐาน (1,435 มิลลิเมตร) และใช้ระบบไฟฟ้า คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2571 ลดเวลาการเดินทางระหว่างกรุงฮานอยและจ.กว๋างนิง จาก 2-2.5 ชั่วโมง ทางถนน เหลือเพียง 25-30 นาที
เส้นทางส่วนหลักออกแบบให้มีความเร็วสูงสุด 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะที่ส่วนที่อยู่ในกรุงฮานอยจะวิ่งด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยในเส้นทางสายนี้จะประกอบด้วย 5 สถานี คือ สถานีโก๋เลา สถานีซาบิ่ง สถานีนิงซา สถานีเอียนตู และสถานีฮาลอง โดยศูนย์ซ่อมบำรุงจะตั้งอยู่ที่สถานีฮาลองแซงห์ ในจ.กว๋างนิง
รายงานระบุว่าการลงทุนทั้งหมดคาดว่าจะอยู่ที่ 147.37 ล้านล้านด่ง (5,590 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเวนคืนที่ดิน ซึ่งจะได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณรัฐ
ผู้ลงทุนโครงการคือบริษัท Vinspeed Infrastructure Investment and Development JSC จะร่วมลงทุนประมาณ 22.11 ล้านล้านด่ง ขณะที่อีกกว่า 125 ล้านล้านด่ง หรือประมาณ 85% ของทั้งหมด จะมาจากแหล่งเงินทุนอื่นๆ
จากข้อมูลของทางการจังหวัดกว๋างนิงระบุว่า เส้นทางรถไฟสายนี้มีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในเส้นทางฮานอย-บั๊กนิง-ไฮฟอง-กว๋างนิง สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เสริมสร้างการเชื่อมต่อระดับภูมิภาค และเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายทางรถไฟระดับชาติและระดับนานาชาติ.