ผู้นำเกาหลีใต้เตรียมเยือนเวียดนามสัปดาห์หน้า คาดลงนามความร่วมมือหลายฉบับ

รอยเตอร์ - ประธานาธิบดีโต เลิม ของเวียดนาม มีกำหนดจะพบหารือกับประธานาธิบดีอี แจ-มยอง ของเกาหลีใต้ ในกรุงฮานอยสัปดาห์หน้า แหล่งข่าวระบุ
การเยือนของลีจะเป็นการเยือนครั้งแรกของผู้นำต่างชาติมายังเวียดนามนับตั้งแต่โต เลิม ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ที่ทำให้เขาสามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีควบคู่ไปกับการเป็นผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ ที่เป็นตำแหน่งที่มีอำนาจมากที่สุดในรัฐพรรคเดียวแห่งนี้
อย่างไรก็ตาม นี่จะไม่ใช่การประชุมระดับสูงครั้งแรกของโต เลิม ในตำแหน่งใหม่ เนื่องจากเขาได้พบหารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันพุธ
แหล่งข่าวระบุว่าการประชุมมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 เม.ย.
คาดว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือของรัฐบาล ทางการกรุงโซลยังสนใจในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่บางโครงการของเวียดนาม เช่น ทางรถไฟ และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แต่คาดว่าจะไม่มีการตัดสินใจครั้งสำคัญในด้านเหล่านั้น
กระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น ส่วนกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามไม่ได้ตอบสนองคำขอความคิดเห็นเช่นกัน
เกาหลีใต้เป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ในแง่ของเงินทุนสะสม โดยผลผลิตจากโรงงานซัมซุงเพียงอย่างเดียวคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 10 ของการส่งออกของประเทศ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของรัฐบาลเวียดนามระบุว่า การลงทุนของเกาหลีใต้ลดลงประมาณ 25% ในปีที่แล้วเมื่อเทียบกับปี 2567 ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการค้าและความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบของเวียดนาม
การพบหารือครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ 2 ของผู้นำทั้งสองในรอบประมาณ 8 เดือน หลังจากโต เลิม เดินทางเยือนกรุงโซลในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นผู้นำต่างชาติคนแรกที่อี แจ-มยอง ต้อนรับหลังจากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี
ประธานาธิบดีอี แจ-มยอง จะเดินทางพร้อมคณะผู้แทนธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากซัมซุง โดยคาดว่าจะมีการลงนามข้อตกลงทางธุรกิจหลายฉบับ อาจจะเป็นวันที่ 23 เม.ย. เจ้าหน้าที่ระบุโดยไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงที่เป็นไปได้
การเจรจาของซัมซุงกับทางการเวียดนามเพื่อสร้างโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นปลายมีความคืบหน้า หลังจากเจรจามาหลายปี แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการประกาศเมื่อใด แหล่งข่าวระบุ
อย่างไรก็ตาม รายงานข่าวเกี่ยวกับการลงทุนมูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในโรงงานทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ และอาจรวมถึงโรงงานบรรจุภัณฑ์ได้ถูกลบออกจากสื่อเวียดนามในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
แหล่งข่าว 3 รายกล่าวว่าการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นของซัมซุงยังไม่สรุปขั้นตอนสุดท้าย การลงทุนเริ่มต้นทั้งหมดอาจจะมีขนาดเล็กกว่านี้ และอาจขยายตัวในอนาคต โดยอาจรวมถึงกลุ่มซัปพลายเออร์ด้วย
ซัมซุงปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น.