กัมพูชาโร่ปฏิเสธข่าวขอไทยเปิดด่านส่งสินค้าฉุกเฉิน อ้างเป็นเฟกนิวส์

MGR Online - กระทรวงกลาโหมของกัมพูชาได้ปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อข้อกล่าวอ้างที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อไทยบางสำนักว่ากัมพูชาได้ร้องขอให้เปิดด่านพรมแดนเพื่อขนส่งสินค้าฉุกเฉิน โดยระบุว่ารายงานเหล่านั้นเป็นเท็จและทำให้เกิดความเข้าใจ
ในคำแถลงที่ออกเมื่อบ่ายวันพุธ (15) โฆษกกระทรวงกลาโหมได้แสดงความผิดหวังต่อการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยกล่าวหาว่ามีเจตนาที่จะทำให้ประชาชนในประเทศและต่างประเทศเข้าใจผิด
โฆษกกระทรวงฯ ได้ชี้แจงว่ากัมพูชาไม่ได้ร้องขอเช่นนั้น และเน้นย้ำว่าการปิดด่านพรมแดนเป็นการตัดสินใจฝ่ายเดียวของไทย ดังนั้นความรับผิดชอบในการเปิดด่านจึงอยู่ที่ฝ่ายไทย
กระทรวงกลาโหมยังยืนยันว่ากัมพูชายังคงพร้อมที่จะตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้ประชาชนเฝ้าระวังและตรวจสอบข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวงด้วยรายงานเท็จหรือรายงานที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ.