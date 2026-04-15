ม.เฉิงตูจัด ‘สงกรานต์ไทย’ ควบ ‘บุนปีใหม่ลาว’ อย่างสนุกสนาน

MGR Online - มหาวิทยาลัยเฉิงตู สถาบันการศึกษาชื่อดังของมณฑลเสฉวน จัดงาน"สงกรานต์"ควบ"บุนปีใหม่" ประเพณีประจำชาติไทย-ลาว ด้วยบรรยากาศอบอุ่น ม่วนซื่น มุ่งเป้าสร้างสายสัมพันธ์เยาวชนจีนกับอาเซียน
วานนี้ (14 เม.ย. 69) ที่มหาวิทยาลัยเฉิงตู สถาบันอุดมศึกษาชื่อดังของมณฑลเสฉวน คณะศิลปะจีน-อาเซียน ได้จัดงานวัฒนธรรม"เยาวชนพันธมิตรเมืองเฉิงตู" หรือ YOUNG 2026 ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาล"สงกรานต์"ของไทย และเทศกาล"บุนปีใหม่"ของลาว พ.ศ.2569 ขึ้น ด้วยบรรยากาศสนุกสนาน-ม่วนซื่น
ตามรายงานของ CMG FM93 สถานีวิทยุสากลแห่งประเทศจีน ภาคภาษาลาว ระบุว่า วัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้ เพื่อเป็นเวทีให้เหล่าเยาวชนที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเฉิงตู ทั้งชาวจีนและนักศึกษาที่มาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้มีโอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน ผ่านการเข้าร่วมงานสงกรานต์และบุนปีใหม่ ซึ่งเป็นประเพณีประจำชาติของไทยและลาว และเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมสายสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน
ภายในงานสงกรานต์ไทยและบุนปีใหม่ลาว มีกิจกรรมหลากหลาย นอกจากการเล่นน้ำแล้ว ยังมีการสรงน้ำ รดน้ำดำหัว ครูอาจารย์ และแขกผู้ใหญ่ที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นสิริมงคล มีการก่อเจดีย์ทราย มีการฟ้อนแสดงศิลปวัฒนธรรม ลาว-ไทย-จีน ที่ผู้ฟ้อนแต่งกายด้วยชุดประจำชาติของตน มีการนำเสนออาหารประจำชาติรวมถึงการออกบูธแสดงสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของแต่ละประเทศ
CMG FM93 รายงานว่า บรรยากาศงาน"สงกรานต์"ไทย และ"บุนปีใหม่"ลาว เต็มไปด้วยมิตรภาพ มีความสนุกสนานและอบอุ่น ทั้งแขกที่มาร่วมงาน ครู อาจารย์ และนักศึกษา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฉิงตูกล่าวว่า จะสืบต่อพัฒนาเวทีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนกับอาเซียนแก่เยาวชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ มิตรภาพระหว่างจีนและอาเซียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น