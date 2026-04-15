เขมรโอดนครวัดรายได้ลด 30% เหตุขัดแย้งกระทบท่องเที่ยวหนัก

MGR Online - ผู้นำในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเตือนว่าภาคการท่องเที่ยวของกัมพูชากำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความไม่มั่นคงระดับโลกส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยว
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงอย่างมากในไตรมาสแรกของปีนี้ โดยรายได้จากตั๋วเข้าชมนครวัดลดลงมากกว่า 30% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เหลือเพียง 13.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามรายงานของบริษัทอังกอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนนครวัด 270,911 คน
การลดลงรุนแรงขึ้นในเดือนมี.ค. เมื่อมีนักท่องเที่ยวเพียง 82,026 คน สร้างรายได้แค่ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 29% จากปีที่แล้ว
นักวิเคราะห์กล่าวว่าการลดลงนี้สะท้อนถึงแรงกดดันในวงกว้าง รวมถึงความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ความตึงเครียดชายแดนกับไทย และความเสียหายด้านชื่อเสียงจากประเด็นการหลอกลวงทางออนไลน์ที่กำลังอยู่ภายใต้การตรวจสอบของรัฐบาล
“สภาพเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันทำให้การคาดการณ์การฟื้นตัวเป็นไปไม่ได้” ประธานสมาคมการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิกประจำกัมพูชา กล่าว เขาตั้งข้อสังเกตว่าธุรกิจโรงแรมในเสียมราฐได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินที่เชื่อมโยงกับความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์แล้ว
“มหาอำนาจต่างๆ กำลังแสดงบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่คาดเดาได้ยาก เรากำลังอยู่ในโลกที่ไม่แน่นอน” ธร สินาน กล่าว
แม้จะมีแนวโน้มที่มืดมน แต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็กำลังผลักดันเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดสำคัญๆ
“เราต้องทำงานร่วมกันและแข่งขันเพื่อแย่งชิงตลาดของแต่ละฝ่าย” ธร สินาน กล่าวเสริม
กัมพูชาต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5.57 ล้านคนเมื่อปีที่แล้ว ลดลง 16.9% ขณะที่การท่องเที่ยวของผู้คนภายในประเทศยังคงแข็งแกร่ง โดยรายได้จากการท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 3.7 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3%
ด้านหอการค้าอเมริกันในกัมพูชากล่าวในรายงานแนวโน้มปี 2569 ว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงความขัดแย้งในอิหร่านและการหยุดชะงักของพรมแดนกับไทยมีส่วนทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ และประเมินว่าการฟื้นตัวอาจใช้เวลานานถึง 3 ปี.