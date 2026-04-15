ฮุนเซนโต้ฝ่ายค้านวิจารณ์รัฐจัดงานปีใหม่ท่ามกลางปัญหาชายแดน ลั่นแค่แผลนิ้วก้อยไม่จำเป็นต้องอัมพาตทั้งตัว

MGR Online - ฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ตอบโต้กลุ่มฝ่ายค้านที่วิพากษ์วิจารณ์ทั้งประชาชนและรัฐบาลที่จัดงานฉลองปีใหม่เขมรท่ามกลางปัญหาชายแดนไทย โดยกล่าวเปรียบเทียบว่า “บาดแผลที่นิ้วก้อย ไม่ควรต้องให้ร่างกายเป็นอัมพาตไปทั้งตัว”
ฮุนเซน โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 14 เม.ย. ที่เป็นวันแรกของปีใหม่เขมรตามประเพณี โดยระบุว่า “บาดแผลที่นิ้วก้อย ไม่ควรทำให้ร่างกายต้องเป็นอัมพาตไปทั้งตัว เราจะห้ามเทวดาลงมาได้หรือ? เราจะห้ามประชาชนเฉลิมฉลองปีใหม่ได้หรือ? โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้ที่ประเทศไม่มีการระบาดของโควิด-19 เหมือนในปี 2563 แล้ว”
“เราตระหนักดีว่าเรายังคงเผชิญกับความยากลำบากตามแนวชายแดนกับไทยในบางพื้นที่และบางช่วงเวลา ที่เป็นความยากลำบากสำหรับกองกำลังทหารที่ชายแดนและผู้พลัดถิ่นบางส่วน ซึ่งเราได้ให้การสนับสนุนเพื่อให้พวกเขามีโอกาสได้เฉลิมฉลองปีใหม่เช่นกัน” ฮุนเซนระบุ
“สำหรับประชาชนอีก 17 ล้านคน เราควรคาดหวังให้พวกเขาร้องไห้และหยุดกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจของพวกเขาหรือไม่ พวกเขาควรปิดตลาด ปิดธุรกิจ ปิดธนาคาร ปิดโรงงาน ปิดฟาร์ม ปิดโรงเรียน ฯลฯ จนถึงขั้นขัดขวางพวกเขาไม่ให้สนุกสนานในช่วงปีใหม่หรือไม่?” ฮุนเซน ตั้งคำถาม
ก่อนถึงวันปีใหม่เขมร ฝ่ายค้านหลายกลุ่มได้แสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลที่จัดงานรื่นเริงและงานเฉลิมฉลองในขณะที่ไทยยังคงยึดครองบางส่วนของประเทศ บางคนถึงกับเปรียบเทียบพลเมืองกัมพูชาเป็นเหมือนตั๊กแตนที่คิดแต่เรื่องร้องรำทำเพลง ขณะเดียวกันก็เปรียบเทียบคนไทยเป็นเหมือนมดที่ทำงานหนักเพื่อหาอาหาร
“พวกหัวรุนแรงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลที่จัดงานสังกรานตา กล่าวหาว่ารัฐบาลไม่คำนึงถึงความยากลำบากของทหารและผู้พลัดถิ่น เจตนาของคนเหล่านี้คือต้องการทำให้ทั้งประเทศตกอยู่ในภาวะอัมพาต ไร้ซึ่งกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ ผมเปรียบเทียบเรื่องนี้กับแผลที่นิ้วก้อยนิ้วเดียวไม่ควรทำให้ร่างกายต้องพิการไปหมด” ฮุนเซน กล่าว
เขายังเสริมว่า กิจกรรมแห่งความสุขของประชาชนทั่วทุกที่ในช่วงปีใหม่นี้เหมือนเป็น “การตบหน้า” ผู้ที่ต่อต้านการเฉลิมฉลองปีใหม่.