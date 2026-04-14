“ชิดตู่” เปิดงานตะจาน “ฉ่วยก๊กโก” ตามประเพณีพม่า ในธีม Never Give Up

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พ.อ.ซอชิดตู่ มาเป็นประธานเปิดเทศกาลตะจาน ในพื้นที่เมืองใหม่ฉ่วยก๊กโก
MGR Online - "ซอชิดตู่"เป็นประธานเปิดงานเทศกาล"ตะจาน"ภายใต้ธีม Never Give Up ในเมืองใหม่ฉ่วยก๊กโก ฐานใหญ่สแกมเมอร์จีนเทา แต่รูปแบบการแสดงจัดตามประเพณีพม่า

วานนี้ (13 เม.ย. 69) เพจคนท้องถิ่นฉ่วยก๊กโก(ရွှေကုက္ကိုဒေသခံ) ได้เผยแพร่ภาพชุดพิธีเปิดงานเทศกาล"ตะจาน" หรือประเพณีเปลี่ยนศักราชใหม่ของชาวเมียนมา ซึ่งจัดขึ้นที่สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมฉ่วยก๊กโก เมื่อช่วงบ่ายของวันเดียวกัน

การแสดงในเทศกาลตะจาน ที่เมืองใหม่ฉ่วยก๊กโก รัฐกะเหรี่ยง
พ.อ.ซอชิดตู่ ผู้บัญชาการเขตทหารที่ 3 กองกำลังพิทักษ์ชายแดน(BGF) รัฐกะเหรี่ยง ที่ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองทัพแห่งชาติกะเหรี่ยง(KNA) ซึ่งคุมพื้นที่เมืองใหม่ฉ่วยก๊กโก ได้มาเป็นประธานในพิธีพร้อมกับครอบครัว โดยเฉพาะหลานๆ โดย พ.อ.ซอชิดตู่ แต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตแขนสั้นลายดอกสีเขียว ด้านในสวมเสื้อยืดสีฟ้า

ในงานนี้ นอกจากการเปิดเวทีกลางสำหรับเล่นน้ำสงกรานต์ตามแบบพม่าแล้ว ยังมีการแสดงทั้งบนเวทีและที่ลานด้านหน้าเวที แต่เป็นที่สังเกตุว่า ตามภาพชุดที่เพจคนท้องถิ่นฉ่วยก๊กโกนำมาเผยแพร่ซึ่งมีอยู่ 20 ภาพ ทุกภาพล้วนเป็นการแสดงตามประเพณีของชาวพม่าทั้งสิ้น โดยทั้งศิลปินและผู้ที่ออกมาฟ้อนรำ แต่งกายด้วยชุดประจำชาติพม่า ไม่มีการแต่งกายด้วยชุดประจำชาติชาวกะเหรี่ยง หรือมีการแสดงตามประเพณีของชาวกะเหรี่ยงบนเวทีแต่อย่างใด


การจัดงานเทศกาลตะจานในพื้นที่เมืองใหม่ฉ่วยก๊กโก ได้มีการประชาสัมพันธ์กำหนดการให้คนในพื้นที่รับรู้มาก่อนหน้านี้หลายวัน โดยผู้จัดได้กำหนดธีมหลักของงานครั้งนี้ว่า SKK Family Never Give Up ซึ่งหมายความว่า ครอบครัวชาวฉ่วยก๊กโก ไม่มีวันยอมแพ้

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา ได้มีการตั้งเวทีกลางสำหรับเล่นน้ำ โดยด้านหลังเวทีได้เขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่เป็นวลีว่า SKK Family Never Give Up นอกจากนี้ ก่อนวันงานได้มีการแจกเสื้อยืดสีขาวที่สกรีนวลี SKK Family Never Give Up ไว้ด้านหน้าเสื้อ และสกรีนธงกองทัพ KNA เล็กๆไว้บนแขนเสื้อด้านซ้าย กำหนดให้ทุกคนที่จะไปร่วมงานนี้ต้องใส่


เมืองใหม่ฉ่วยก๊กโกตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเมย ทางตอนเหนือของตัวเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ฝั่งตรงข้ามเป็นตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด และตำบลแม่กาษากับตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในพื้นที่นี้เป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่กลุ่มสแกมเมอร์จีนเทา เข้ามาใช้เป็นฐานใหญ่ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกลวงเงินจากผู้คนไปทั่วโลกผ่านระบบออนไลน์

ก่อนหน้านี้ กองกำลังพิทักษ์ชายแดนรัฐกะเหรี่ยงที่มี พ.อ.ซอชิดตู่เป็นแกนนำ เป็นกองกำลังติดอาวุธที่ควบคุมพื้นที่ชายแดนของจังหวัดเมียวดีไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็จ แต่ต่อมาระยะหลัง จากนโยบายกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์จีนเทาอย่างเด็ดขาดของทางการจีน ทำให้กองทัพพม่าสามารถรุกคืบมาตามทางหลวงเอเซียหมายเลข 1 (AH 1) จนสามารถเข้ามาควบคุมตัวเมืองเมียวดีเอาไว้ได้ มีการจับกุมเหล่าสแกมเมอร์จีนเทากลับไปรับโทษในประเทศจีนได้หลายพันคน มีการทุบและระเบิดอาคารที่เคยใช้เป็นฐานคอลเซ็นเตอร์ทิ้งไปหลายร้อยหลัง

ส่วนกองกำลังพิทักษ์ชายแดนที่เคยได้รับผลประโยชน์มหาศาลจากแก๊งสแกมเมอร์จีนเทา ก็ถูกลดอิทธิพลลงไปมาก จนเหลือพื้นที่ภายใต้การควบคุมอยู่เพียงไม่กี่แห่ง
















เวทีกลางสำหรับเล่นน้ำในเทศกาลตะจาน



เสื้อที่สกรีนวลี SKK Family Never Give Up สำหรับให้คนใส่ไปร่วมงานตะจาน



