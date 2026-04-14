“ฮุน มานี” ร่วมพิธี “นครสังกรานตา” รับเทพเทวดาเริ่มต้นปีใหม่เขมร

MGR Online - เจ้าหน้าที่ระดับสูงและผู้นำท้องถิ่นของกัมพูชาได้รวมตัวกันที่วัดพนม ในกรุงพนมเปญ ทำพิธีรับเทพเทวดาเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่เขมรอย่างเป็นทางการในวันนี้ (14)
ฮุน มานี รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการบริการพลเรือน และประธานสหพันธ์เยาวชนกัมพูชา เป็นประธานในพิธีร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญ โดยระบุว่างานนครสังกรานตาจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีม้า พ.ศ.2569
ผู้ว่าฯกรุงพนมเปญ กล่าวว่างานนี้จัดขึ้นโดยเทศบาลและสหพันธ์เยาวชนกัมพูชา มีจุดมุ่งหมายเพื่ออนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมของกัมพูชา ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และแสดงความเคารพยกย่องต่อกองกำลังแนวหน้าและทหารผ่านศึก เสริมสร้างความสามัคคีภายในครอบครัวชาวเขมรที่ยิ่งใหญ่
สหพันธ์เยาวชนกัมพูชาและองค์การบริหารเทศบาลส่วนกรุงพนมเปญ ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลวัฒนธรรม 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 14-19 เม.ย.
กัมพูชาระบุว่า งานนครสังกรานตาจะนำเสนอการแสดงทางวัฒนธรรม ศิลปะ และศาสนามากกว่า 20 รายการ ยังสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น วัดพนม หมู่บ้านวัฒนธรรมใกล้ตลาดกลางคืน สวนวัฒนาค (สวนเสรีภาพเดิม) และถนนคนเดิมจตุมุข ที่ทอดยาวจากตลาดกลางคืนไปถึงพระราชวัง
นอกจากนี้ รายงานระบุว่ายังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพิ่มเติม เช่น การจัดแสดงสินค้าท้องถิ่นและการแสดงคอนเสิร์ตเพื่อสร้างบรรยากาศรื่นเริงให้ชาวกัมพูชาและนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเทศกาลประจำปีที่สำคัญที่สุดของประเทศ.