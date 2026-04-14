ตลาดรถยนต์เวียดนามฟื้นตัว ยอดขายมี.ค. พุ่ง 2 เท่า EV-ไฮบริดได้รับความนิยมเพิ่ม

MGR Online - ตลาดรถยนต์ของเวียดนามฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในเดือนมี.ค. ด้วยยอดขายรถยนต์รวมเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าจากเดือนก่อนหน้าเป็น 70,859 คัน ตามรายงานของสมาคมผู้ผลิตรถยนต์เวียดนาม (VAMA) ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้ไม่ได้มาจากรถยนต์ทั่วไปเพียงอย่างเดียว แต่ยังมาจากความค้องการรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดที่เพิ่มขึ้นด้วย
รายงานของ VAMA ระบุว่า ยอดขายของสมาชิกในเดือนมี.ค. อยู่ที่ 38,704 คัน เพิ่มขึ้น 101% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 122% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยังคงเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดด้วยจำนวน 24,858 คัน ตามมาด้วยรถยนต์เพื่อการพาณิชย์และรถยนต์นิติบุคคลเฉพาะกิจ
รถยนต์นำเข้าแบบประกอบสำเร็จ (CBU) ยังคงมียอดขายดีกว่ารถยนต์ประกอบในประเทศ โดยมียอดขายอยู่ที่ 23,011 คัน เพิ่มขึ้น 129% สะท้อนถึงความต้องการของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งสำหรับแบรนด์ต่างประเทศ
ในไตรมาสแรกของปี 2569 สมาชิกของ VAMA มียอดขายรถยนต์ 94,857 คัน เพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 24% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์เพิ่มขึ้น 48% ส่วนรถยนต์นิติบุคคลเฉพาะกิจเพิ่มขึ้น 68%
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าตัวเลขดังกล่าวไม่ได้สะท้อนภาพรวมของตลาดทั้งหมด เนื่องจากผู้เล่นรายใหญ่ เช่น VinFast และ Hyundai Thanh Cong ไม่ได้รวมอยู่ในสถิติของ VAMA
แต่เมื่อรวมผู้ผลิตเหล่านี้แล้ว ยอดขายรวมของตลาดในเดือนมี.ค. อยู่ที่ 70,859 คัน ขณะที่ยอดขายในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นเป็น 162,039 คัน เพิ่มขึ้นมากกว่า 36% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างกว้างขวางและแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมยานยนต์ของเวียดนาม
รถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
รถยนต์ไฟฟ้ายังคงเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ในช่วงเวลาที่ทำการสำรวจ โดยบริษัท VinFast ขายรถยนต์ไฟฟ้าได้ 27,609 คันในเดือนมี.ค.เพียงเดือนเดียว เพิ่มขึ้น 127% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทำให้ยอดขายในไตรมาสแรกอยู่ที่ 53,684 คัน
รถยนต์ไฮบริดมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยมียอดขายถึง 3,143 คันในเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้น 248% เมื่อเทียบกับปีก่อน และ 5,125 คันในไตรมาสแรก ซึ่งเป็น 2 เท่าของช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยรุ่นที่ได้รับความนิยมคือ Toyota Corolla Cross Hybrid และ Suzuki XL7 Hybrid ที่แสดงให้เห็นถึงความต้องกรรถยนต์ที่ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ารถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในจะยังครองตลาดในระยะสั้น แต่การใช้พลังงานไฟฟ้า ทั้งในรูปแบบไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นและค่อยๆ เปลี่ยนตลาด
โดยรวมแล้ว ตลาดรถยนต์เวียดนามกำลังเข้าสู่ช่วงของการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งและเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ที่ถูกขับเคลื่อนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น ความนิยมของรถ SUV และการขยายตัวอย่างรวดเร็วของรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า.