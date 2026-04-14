สื่อเขมรเผยภาพบรรยากาศสนามบินพนมเปญเก่า อ้างคนใช้พื้นที่คึกคักฉลองเทศกาลปีใหม่

MGR Online - สำนักข่าวขแมร์ไทม์เผยภาพบรรยากาศภายในสนามบินพนมเปญเก่า ที่ทางการเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมได้ฟรีในช่วงเทศกาลปีใหม่เขมร
รายงานระบุว่ามีประชาชนหลายร้อยคนเข้าเยี่ยมชมอดีตสนามบินนานาชาติพนมเปญแห่งนี้ หลังจากทางการอนุญาตให้ประชาชนเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 5.00 น. ถึง 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 11-19 เม.ย. ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่และอาคารโดยรอบ อาคารผู้โดยสารส่วนพลเรือน และรันเวย์ รวมทั้งหอควบคุมที่สร้างขึ้นในทศวรรษ 1950
ภายในสนามบินมีการจัดการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ เช่น ดนตรีพื้นเมือง ไฉยัม ระบำทรอด โดยรายงานระบุว่าการแสดงแต่ละอย่างดึงดูดผู้ชมอย่างมาก ที่หลายคนใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพความประทับใจ ขณะเดียวกันก็มีการตั้งร้านขายอาหารไว้ให้บริการ
สนามบินนานาชาติพนมเปญแห่งนี้ถูกใช้งานมาหลายยุคสมัย รวมถึงสาธารณรัฐเขมร กัมพูชาประชาธิปไตย สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา และองค์การบริหารชั่วคราวแห่งสหประชาชาติในกัมพูชา (UNTAC) สนามบินแห่งนี้ปิดทำการในเดือนพ.ย. 2568 หลังการเปิดสนามบินนานาชาติเตโช ในจ.กันดาล ที่อยู่ห่างจากเมืองหลวงไปทางใต้ราว 20 กิโลเมตร.