‘ลี่ต่า แสงสะหวัด’ สาว 15 จาก รร.ปะชาทิปะไต เป็น"นางสังขานหลวงพระบาง"ปี 2569

MGR Online - ผลการคัดเลือก"นางสังขานหลวงพระบาง"ประจำปี 2569 "ลี่ต่า แสงสะหวัด"เด็กสาววัย 15 ปี จากบ้านทาดหลวง นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมปะชาทิปะไต ครองอันดับ 1 ได้เป็นตัวแทนนางรากษสเทวี อัญเชิญพระเศียรท้าวกบิลพรหมร่วมขบวนแห่วอ
เมื่อคืนนี้ (12 เม.ย. 69) ที่ลานทาดหลวง นครหลวงพระบาง ได้มีการประกวดนางสังขานหลวงพระบาง มีตัวแทนสาวงามจากบ้านต่าง ๆ ภายในแขวงหลวงพระบางเข้าร่วมประกวดและทำกิจกรรมต่างๆตลอดเดือนมีนาคม เพื่อคัดเลือกตัวแทนสาวงามเหลือเพียง 7 คน และในรอบตัดสินจะมีเพียงสาวงามเพียง 1 เดียวที่ได้ถูกเลือกขึ้นเป็นอันดับ 1 ครองตำแหน่งนางสังขานหลวงพระบาง ประจำปี 2569
ผลการตัดสินปรากฏว่าผู้เข้าประกวดหมายเลข 4 นางลี่ต่า แสงสะหวัด อายุ 15 ปี จากบ้านทาดหลวง นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ปะชาทิปะไต ถูกเลือกเป็นอันดับ 1 ได้ครองตำแหน่งนางสังขานหลวงพระบางประจำปี 2569
ส่วนสาวงามอีก 6 คนที่ถูกเลือกเป็นนางสังขานในอันดับถัดไป ประกอบด้วย
อันดับ 2 นางมิดดาวัน บันดาวง หมายเลข 26 อายุ 18 ปี ตัวแทนจากบ้านป่งหวาน
อันดับ 3 นางยานิดา บุลิยะผน หมายเลข 17 อายุ 16 ปี จากบ้านนาสำพัน นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ซิมฮั่ว
อันดับ 4 นางสุชาดา มีไซผน หมายเลข 22 อายุ 17 ปี จากบ้านวัดหนอง นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ป่องคำ
อันดับ 5 นางสุนิตา วิทะยาพอน หมายเลข 16 อายุ 17 ปี จากบ้านป้องคำ นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมสมบุรณ์ป่องคำ ซึ่งนอกจากถูกเลือกนางสังขานอันดับที่ 5 แล้ว นางสุนิตา ยังได้รับรางวัลนางงามผิวใส สุขภาพดีอีกด้วย
อันดับ 6 นางปะกายฟ้า วงคำจัน หมายเลข 10 อายุ 16 ปี จากบ้านคอย นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ป่องคำ
อันดับ 7 นางยิ่งลัก พมมะวัน หมายเลข 28 อายุ 16 ปี จากบ้านป่องคำ นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ป่องคำ
นางสังขานหลวงพระบางประจำปี 2569 และนางสังขานอันดับถัดไปอีก 6 คน จะเป็นตัวแทนธิดาทั้ง 7 ของท้าวกบิลพรหม ร่วมขบวนแห่วอ โดยนางลี่ต่า แสงสะหวัด ผู้ที่ถูกเลือกเป็นนางสังขานหลวงพระบาง จะเป็นตัวแทนของนางรากษสเทวี ธิดาคนที่ 3 มีวราหะหรือหมูป่า เป็นพาหนะ อัญเชิญพระเศียรของท้าวกบิลพรหมแห่รอบเขาพระสุเมร
ขบวนแห่วอวันแรกจะจัดในวันที่ 15 เมษายน ซึ่งเป็นวันสังขานล่วง โดยแห่จากวัดทาดน้อยไปยังวัดเชียงทอง ส่วนวันที่สองจัดในวันที่ 16 เมษายน ซึ่งเป็นวันสังขานขึ้น แห่จากวัดเชียงทองกลับมายังวัดทาดน้อย