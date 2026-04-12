“ฮุนเซน” เรียกร้องประชาชนไว้วางใจรัฐบาลฮุน มาเนต แก้ปัญหาชายแดน

MGR Online - ฮุนเซน รักษาการประมุขแห่งรัฐของกัมพูชา ได้เรียกร้องให้ประชาชนชาวเขมรไว้วางใจในการนำของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ในการหาทางออกสำหรับปัญหาชายแดนและการยึดครองดินแดนบางส่วนของประเทศโดยกองทัพไทย โดยระบุว่าเรื่องเหล่านี้จะได้รับการจัดการผ่านกฎหมายระหว่างประเทศและด้วยสันติวิธี
“ในบริบทของวิกฤตระดับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในฐานะประธานวุฒิสภาและในฐานะชาวกัมพูชาคนหนึ่ง ผมขอเรียกร้องต่อประชาชนทั้งประเทศว่า ได้โปรดมีความมั่นใจในรัฐบาลภายใต้การนำของมาเนต เกี่ยวกับความมุ่งมั่นที่แน่วแน่และไม่เปลี่ยนแปลงในการหาทางออกสำหรับความท้าทายต่างๆ ตลอดจนการแก้ไขข้อพิพาทชายแดนและการยึดครองดินแดนอย่างผิดกฎหมายในบางพื้นที่โดยประเทศไทย หรือปัญหาชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านใดๆ ก็ตาม ผ่านกลไกสันติ กฎหมายระหว่างประเทศ และข้อตกลงทวิภาคี” ฮุนเซนกล่าว
“ทุกการตัดสินใจและการดำเนินการของรัฐบาลอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์สูงสุดของชาติและประชาชนชาวกัมพูชา ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับประเทศเพื่อนบ้าน” ประธานวุฒิสภา กล่าวเสริม
ในสารถึงประชาชนเนื่องในโอกาสปีใหม่เขมรที่กำลังจะมาถึง ฮุนเซนยังได้แสดงความจงรักภักดีและความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี และพระมหาวีรกษัตริย์นโรดม มุนีนาถ สีหนุ ต่อไป และเขายังแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนโรมดม สีหนุ พระบิดาแห่งเอกราชของชาติ
ฮุนเซนยังขอบคุณประชาชนชาวกัมพูชาสำหรับความสามัคคีทั้งกายและใจ ความรับผิดชอบร่วมกัน และการสนับสนุนการตัดสินของรัฐบาลในทุกเรื่อง เพื่อรักษา ปกป้อง และค้ำจุดร่มแห่งสันติภาพ และปกป้องอธิปไตยของชาติ บูรณภาพดินแดน ความสามัคคีของชาติ และการพัฒนาประเทศกัมพูชาผ่านทุกสถานการณ์ที่ผ่านมา
“กัมพูชาได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงจิตวิญญาณของความรักชาติที่แข็งแกร่ง ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงเวลายากลำบาก และไม่ทอดทิ้งเพื่อนร่วมชาติเมื่อชาติเผชิญกับวิกฤต เช่นสงครามการรุกรานจากประเทศเพื่อนบ้าน จิตวิญญาณแห่งความสามัคคีภายในครอบครัวเขมรที่ยิ่งใหญ่ยังดำรงอยู่มาอย่างยาวนาน” ฮุนเซน กล่าว
เขายังเน้นย้ำถึงการต่อสู้และการเสียสละเพื่อปลดปล่อยชาติและชาวกัมพูชาจากระบอบการปกครองล้างเผ่าพันธุ์ของพลพต และนโยบายวิน-วิน ที่ฟื้นฟูและสร้างสันติภาพอย่างสมบูรณ์ นำพาประเพณี วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ และมรดกบรรพบุรุษกลับคืนมา นำไปสู่การพัฒนาที่เห็นในทุกวันนี้
“ผมขอเรียกร้องให้ประชาชนชาวกัมพูชาทุกคนยังคงไว้วางใจในรัฐบาล และร่วมมือกันสร้างสังคมที่ก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน รักษาความสำเร็จที่ผ่านมาและสร้างความสำเร็จใหม่ๆ และระดมพลังและความรู้ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น” ฮุนเซน กล่าว
“สิ่งนี้คือหน้าที่อันยิ่งใหญ่และความรับผิดชอบร่วมกันของชาวกัมพูชาทุกคนเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์กัมพูชาปี 2573 และปี 2593 และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง” อดีตผู้นำกัมพูชา กล่าว.