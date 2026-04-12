เวียดนามทูลเชิญ “สมเด็จพระสันตะปาปา” เยือนครั้งประวัติศาสตร์

เอเอฟพี - สื่อเวียดนามรายงานว่าเจิ่น แถ่ง มาน ประธานสภาแห่งชาติได้กราบบังคมทูลเชิญให้สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 14 เยือนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้อย่างเป็นทางการแล้ว เนื่องจากความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัฐบาลคอมมิวนิสต์และวาติกันอบอุ่นขึ้น
เจิ่น แถ่ง มาน ประธานสภาแห่งชาติได้ถวายหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการจากโต เลิม เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีเวียดนามแก่สมเด็จพระสันตะปาปาเมื่อวันเสาร์
สำนักข่าวเวียดนามรายงานว่า สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 14 ทรงตรัสขอบคุณอย่างจริงใจและประสงค์ที่จะเสด็จเยือนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตอันใกล้
นอกจากนี้ พระองค์ยังตรัสว่าทรงหวังที่จะกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ฮานอยและวาติกันไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเวียดนามในปี 2518 แต่คณะทำงานร่วมได้ประชุมกันมาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์
ทั้งสองฝ่ายประสบความสำเร็จครั้งสำคัญในปี 2566 โดยตกลงที่จะมีผู้แทนพระสันตะปาปาประจำในประเทศคอมมิวนิสต์แห่งนี้
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พระสันตะปาปาองค์ก่อน ทรงได้รับการทูลเชิญอย่างเป็นทางการให้เยือนเวียดนามและรัฐมนตรีต่างประเทศโดยพฤตินัยของวาติกันได้เดินทางไปเวียดนามในปี 2567
สำนักข่าวเวียดนามรายงานว่า ระหว่างการเข้าเฝ้าฯ เจิ่น แถ่ง มาน กล่าวว่าทั้งสองฝ่ายจะยังคงทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไปสู่ขั้นใหม่ของการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของประชาชนและเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของโลก
เวียดนามมีชาวคาทอลิกประมาณ 6 ล้านคน ที่คิดเป็นประมาณ 6% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งกลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวหาว่าเวียดนามจำกัดเสรีภาพทางศาสนา.