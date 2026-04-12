“ฮุน มาเนต” ร้องไทยกลับมาเจรจาเรื่องพรมแดนพิพาทโดยเร็วที่สุด บอกกัมพูชาพร้อมเต็มที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอเอฟพี - กัมพูชาเรียกร้องให้ไทยกลับมาเจรจาโดยเร็วที่สุดเกี่ยวกับพรมแดนพิพาทที่เป็นความขัดแย้งยืดเยื้อมานานและนำไปสู่การปะทะอย่างรุนแรงเมื่อปีที่แล้ว

นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชากล่าวเมื่อวันเสาร์ (11) ว่าเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองประเทศเพื่อนบ้านจะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและด้วยความจริงใจ

“นี่จะเป็นรากฐานของสันติภาพที่ยั่งยืนที่จะทำให้ประชาชนของเราที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนร่วมกันสามารถใช้ชีวิตอย่างสงบสุข กัมพูชาพร้อมอย่างเต็มที่” ฮุน มาเนต กล่าว

ด้านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทยกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าไทยยังไม่พร้อมที่จะกลับมาเจรจา แม้ว่ารัฐบาลใหม่เพิ่มจะจัดตั้งขึ้นก็ตาม

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการเรียกร้องของกัมพูชาให้กลับมาเจรจาอีกครั้ง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว กล่าวว่ากัมพูชามีสิทธิที่จะทำเช่นนั้น แต่ไทยมีขั้นตอนของตนเองที่ต้องปฏิบัติตาม

สองประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้มีข้อพิพาทกันมายาวนานหลายทศวรรษเกี่ยวกับการกำหนดเขตแดนยาว 800 กิโลเมตร ที่เป็นมรดกตกทอดจากยุคอาณานิคมฝรั่งเศส

ข้อพิพาทดังกล่าวปะทุขึ้นเป็นการปะทะกันหลายระลอกเมื่อปีที่แล้ว ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนและทำให้มีผู้พลัดถิ่นมากกว่า 1 ล้านคนในเดือนก.ค. และเดือนธ.ค.

ทั้งสองประเทศได้ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปลายเดือนธ.ค. ที่อนุญาตให้มีการเจรจาเรื่องเขตแดน แต่ความตึงเครียดบริเวณชายแดนยังคงอยู่ โดยทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิง

กัมพูชากล่าวอ้างว่ากองกำลังทหารไทยยึดครองหลายพื้นที่ในจังหวัดชายแดน ที่ขัดกับข้อตกลงและเรียกร้องให้ถอนกำลัง.