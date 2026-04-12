เวียดนามขยายเวลางดเก็บภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงถึงสิ้นเดือนมิ.ย.

รอยเตอร์ - สำนักงานสภาแห่งชาติของเวียดนามระบุวันนี้ (12) ว่าได้ตัดสินใจขยายเวลาการระงับการเก็บภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงจนถึงสิ้นเดือนมิ.ย. จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 15 เม.ย. เพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดภายในประเทศ เนื่องจากสงครามอิหร่านยังคงส่งผลกระทบต่ออุปทาน
สำนักงานสภาแห่งชาติระบุในคำแถลงว่า สภาแห่งชาติที่เป็นองค์กรนิติบัญญัติของประเทศ ได้ผ่านมติเกี่ยวกับการระงับภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและภาษีบริโภคพิเศษสำหรับนำ้มันเชื้อเพลิง
การระงับภาษีดังกล่าวมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปลายเดือนมี.ค. และกระทรวงการคลังระบุเมื่อเดือนก่อนว่าการระงับภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลง 7.2 ล้านล้านด่งต่อเดือน (ประมาณ 273.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในเวียดสามพุ่งสูงขึ้นนับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มขึ้นเมื่อปลายเดือนก.พ. โดยราคาน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 17% และน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น 70% ตามข้อมูลจากบริษัทค้าน้ำมัน Petrolimex
ราคาผู้บริโภคของเวียดนามในเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้น 4.65% จากปีก่อนหน้า ที่มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการขนส่ง ที่สร้างแรงกดดันต่อเป้าหมายของประเทศในการรักษาอัตราเงินเฟ้อที่ 4.5% สำหรับปีนี้.