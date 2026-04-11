กัมพูชาเริ่มขุดคลองฟูนันเตโชส่วนที่ 2 ตั้งเป้าโครงการแล้วเสร็จปี 2571

MGR Online - กัมพูชาเริ่มการก่อสร้างส่วนที่ 2 ของคลองเชื่อมแม่น้ำโขงกับทะเลทางตะวันตกเฉียงใต้ในวันนี้ (11) โครงการที่คาดว่าจะช่วยปรับปรุงการคมนาคมขนส่งและเสริมสร้างความเชื่อมโยงและการค้าของประเทศ
ส่วนที่ 2 ของโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการฟูนันเตโช ที่มีความยาว 151.6 กิโลเมตรนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่มีความยาวทั้งหมด 180 กิโลเมตร เชื่อมต่อจ.กันดาล จ.ตาแก้ว จ.กัมปอต และจ.แกบ
ส่วนแรกของโครงการเริ่มขึ้นในเดือนส.ค. 2567 ซึ่งคลองสายนี้จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกโดยเลี่ยงเส้นทางปัจจุบันที่ผ่านเวียดนาม
โครงการนี้มีมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่จะได้รับการสนับสนุนจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนกับบริษัท China Road and Bridge Corporation
สุน จันทอล รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2571
คลองสายนี้เริ่มในบริเวณทางใต้ของกรุงพนมเปญ ที่จะเชื่อมต่อทางน้ำที่มีอยู่ 3 สาย คือ คลองตาแก้วของแม่น้ำโขง คลองตาเอกของแม่น้ำบาสัก และคลองตาฮิงในอ.เกาะธม ก่อนจะไหลลงสู่ทะเลในพื้นที่จ.แกบ
คลองจะมีความกว้าง 100 เมตร ในช่วงต้นน้ำ และ 80 เมตรทางท้ายน้ำ มีความลึก 5.4 เมตร ทำให้เรือบรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักบรรทุกรวมสูงสุด 3,000 ตันสามารถผ่านได้ในฤดูแล้ง และ 5,000 ตันในฤดูฝน
นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต กล่าวว่าเป้าหมายหลักของโครงการคือการเสริมสร้างศักดิ์ศรีของชาติและเพิ่มศักยภาพของกัมพูชา ทำให้ประเทศมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและประชาชนมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น พร้อมทั้งสร้างความเป็นเจ้าของในทุกภาคส่วน
ในการกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเริ่มการก่อสร้าง ฮุน มาเนต กล่าวว่ากัมพูชาเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ที่รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับอธิปไตย ดินแดนที่ถูกไทยยึดครอง พลเรือนพลัดถิ่น และความไม่แน่นอนในระดับโลก เช่น วิกฤตในตะวันออกกลางและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น เขาระบุว่าปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดความยากลำบากที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
เขากล่าวว่าแต่อย่างไรก็ตามในช่วง 5 ปีที่ผ่านมากัมพูชาได้ผ่านความท้าทายมากมายมาแล้ว ตั้งแต่การระบาดของโควิด ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสงครามในยูเครน นโยบายการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ความขัดแย้ง และวิกฤตพลังงานโลก
ผู้นำกัมพูชาย้ำว่าแม้จะมีความไม่แน่นอนและความยากลำบากเหล่านี้ แต่กัมพูชาได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคและก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
หวัง เหวินปิน เอกอัครราชทูตจีนกล่าวว่า โครงการนี้จะเชื่อมโยงระบบแม่น้ำภายในประเทศของกัมพูชากับชายฝั่ง และช่วยกัมพูชาแก้ปัญหาช่องว่างในระบบการขนส่ง ขณะเดียวกันก็เสริมสร้างการบูรณาการกับเครือข่ายระดับภูมิภาคและระดับโลก ที่สะท้อนความปรารถนายาวนานของชาวกัมพูชา
เอกอัครราชทูตจีนยังกล่าวว่าจีนสนับสนุนการก่อสร้างโครงการนี้
เขากล่าวว่าจีนและกัมพูชามีมิตรภาพที่แน่นแฟ้นซึ่งสร้างขึ้นบนความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
“จีนเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของกัมพูชามาโดยตลอด” หวัง เหวินปิน กล่าว และเสริมว่ากัมพูชาสนับสนุนจุดยืนของจีนในประเด็นสำคัญต่างๆ เช่น ทิเบตและซินเจียง ขณะเดียวกันจีนก็สนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของกัมพูชา.