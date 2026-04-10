“มินอ่องหล่าย” ยังคุมกองทัพพม่าในฐานะประธาน สมช.

MGR Online - แม้เป็นประธานาธิบดีพลเรือน แต่"อู มินอ่องหล่าย"ยังคงมีบทบาทกำกับดูแลกองทัพพม่า ในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
วันนี้ (10 เม.ย. 69) หลังจากสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา อู มินอ่องหล่าย ได้ออกประกาศหลายฉบับเพื่อแต่งตั้งบุคคลต่างๆเข้ารับตำแหน่งสำคัญในรัฐบาล เริ่มจากประกาศสำนักประธานาธิบดี ฉบับที่ 1/2026 แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีจำนวน 34 ตำแหน่ง
ตามมาด้วยประกาศที่น่าสนใจ คือฉบับที่ 2/2026 เรื่องการจัดตั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติ(ก่าโหล่ง) หรือ สมช. โดยมีสมาชิกรวม 11 คน ประกอบด้วย
1.อู มินอ่องหล่าย ประธานาธิบดี ดำรงตำแหน่งประธาน
2.อู โหญ่ซอ รองประธานาธิบดี
3.ดอ นางหนี่หนี่เอ รองประธานาธิบดี
4.อู ขิ่นหยี่ ประธานสภาผู้แทนราษฎร(Pyithu Hluttaw) หรือสภาล่าง
5.อู อ่องลินดวย ประธานสภา Amyotha Hluttaw หรือสภาสูง
6.พล.อ.แยวินอู ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
7.พล.อ.จ่อสั่วลิน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
8.พล.อ.ทูนอ่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
9.อู ติ่นหม่องส่วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
10.พล.ท.ญุ่นวินส่วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
11.พล.ท.โพงเมียต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการชายแดน
ประกาศแต่งตั้งทั้งหมดในวันนี้ลงนามโดย อู มินอ่องหล่าย ประธานาธิบดีซึ่งมีฐานะเป็นพลเรือน
อู มินอ่องหล่าย ลาออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองทัพพม่า เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 เขาจึงไม่ใช้ยศทางทหารเป็นคำนำหน้านาม แต่ใช้คำว่า"อู" ที่แปลว่า"นาย" เป็นคำนำหน้านามแทน
อย่างไรก็ตาม แม้เป็นรัฐบาลพลเรือนและ อู มินอ่องหล่ายไม่ได้คุมกองทัพพม่าโดยตรงแล้ว แต่เขาก็ยังมีบทบาทในการกำกับกองทัพพม่าอยู่ในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ