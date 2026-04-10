กษัตริย์กัมพูชาทรงประชวรโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ประทับรักษาที่ปักกิ่ง

รอยเตอร์ - พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตรย์แห่งกัมพูชา มีพระราชดำรัสในวันศุกร์ (10) ว่าพระองค์ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าประชวรด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก และทรงกำลังรับการรักษาอยู่ในประเทศจีน
กษัตริย์นโรดม สีหมุนี พระชนมายุ 72 พรรษา ทรงครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ของกัมพูชามาตั้งแต่ปี 2547 หลังจากพระบิดาของพระองค์สละราชสมบัติ พระองค์ตรัสว่าจะทรงขยายเวลาการประทับอยู่ในกรุงปักกิ่งออกไปอีก 1-3 เดือน ตามคำแนะนำของคณะแพทย์
กระทรวงสารสนเทศกัมพูชาได้เผยแพร่พระราชดำรัสของกษัตริย์นโรดม สีหมุนี ว่า หลังจากพระองค์ทรงรับการตรวจพระวรกายอย่างละเอียด ณ โรงพยาบาลในกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะแพทย์ได้ยืนยันว่าพระองค์ทรงพระประชวรด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พระบิดา ทรงเป็นบุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลอย่างมากในกัมพูชาในช่วงต้นรัชสมัยของพระองค์หลังจากการประกาศเอกราชจากฝรั่งเศส บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นเพียงพิธีการ โดยอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซน กลายเป็นบุคคลสำคัญที่สุดของประเทศมาเกือบตลอด 4 ทศวรรษที่ผ่านมา
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ทรงเป็นอดีตนักออกแบบท่าเต้นที่ศึกษาอยู่ในเชโกสโลวาเกีย อดีตประเทศในยุโรปเป็นเวลากว่า 10 ปี ทรงเชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดง จากนั้นทรงสอนบัลเลต์ในสถาบันต่างๆ ของฝรั่งเศสในช่วงทศวรรษ 1980
พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำสหประชาชาติ ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 ก่อนที่จะเสด็จฯ ไปกรุงปารีสเพื่อดำรงตำแหน่งผู้แทนถาวรของกัมพูชาประจำองค์การยูเนสโก ที่เป็นหน่วยงานด้านวัฒนธรรมและการศึกษาของสหประชาชาติ พระองค์เสด็จฯ กลับกรุงพนมเปญในปี 2547 เพื่อขึ้นครองราชย์
พระบิดาของพระองค์ทรงประชวรด้วยโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ อีกหลายโรค และทรงเข้ารับการรักษาในกรุงปักกิ่ง ที่พระองค์ทรงย้ายไปประทับหลังสละราชสมบัติ และประทับอยู่จนกระทั่งสวรรคตด้วยอาการพระหทัยวายในปี 2555 เมื่อมีพระชนมายุได้ 89 พรรษา.