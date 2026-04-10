จีนย้ำส่งมอบเรือคอร์เวตให้กัมพูชาเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพ ไม่ได้มุ่งเป้าบุคคลที่สาม

MGR Online - โฆษกกระทรวงกลาโหมของจีนกล่าวว่าการส่งมอบเรือคอร์เวต Type 056 จำนวน 2 ลำให้กัมพูชา ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่บุคคลที่สามใดๆ และไม่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ในภูมิภาคในปัจจุบัน ในความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดบริเวณชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทยยังคงดำเนินอยู่
จีนระบุว่าเรือคอร์เวต Type 056 ที่ส่งมอบให้กับกัมพูชานั้น เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพและประเทศต่างๆ โดยโฆษกกระทรวงกลาโหมจีนระบุว่าการส่งมอบเรือดังกล่าวไม่ได้มุ่งเป้าไปที่บุคคลที่สามใดๆ และไม่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ในภูมิภาคในปัจจุบัน สำนักข่าวโกลบอลไทม์ของจีนรายงาน
รายงานยังอ้างคำกล่าวของผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการทางทหารของจีนว่า เรือคอร์เวต ที่เป็นรบเรือขนาดเล็ก ได้เดินทางมาถึงฐานทัพเรือเรียมในเมืองสีหนุวิลล์แล้ว และคาดว่าจะช่วยเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงทางทะเลและการกู้ภัยของกัมพูชา และว่าการส่งมอบเรือนี้เป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งในความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศของทั้งสองประเทศ
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สื่อของไทยได้รายงานว่าเรือเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นกำลังเสริม เนื่องจากกัมพูชากำลังเสริมกำลังทางทะเลท่ามกลางความตึงเครียดชายฝั่ง และกล่าวว่าประเด็นนี้กระตุ้นให้ไทยและประเทศเพื่อนบ้านจับตาดูการเสริมกำลังทางทะเลในพื้นที่อย่างใกล้ชิด แต่อย่างไรก็ตามฝ่ายกองทัพเรือของไทยได้ยืนยันว่าความมั่นคงทางทะเลของประเทศจะไม่ได้รับผลกระทบไม่ว่าทางใด และเรียกร้องให้คนไทยมั่นใจในศักยภาพของกองทัพเรือ
กัมพูชาได้รับเรือคอร์เวต Type 056 จำนวน 2 ลำจากจีน หลังจากการตรวจสอบรับมอบโดยรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกัมพูชาในเดือนต.ค. 2568 เรือลำแรกเดินทางมาถึงฐานทัพเรือเรียมพร้อมลูกเรือครบชุด และเรือลำที่ 2 จะเดินทางมาถึงในเดือนมิ.ย.
ผู้เชี่ยวชาญชาวจีนกล่าวกับสำนักข่าวโกลบอลไทม์ว่า เรือคอร์เวตลำดังกล่าวเป็นเรือรบอเนกประสงค์ขนาดเบาที่มีระวางขับน้ำประมาณ 1,500 ตัน และระบบขับเคลื่อนทรงพลังใช้สำหรับการลาดตระเวนและภารกิจเฝ้าระวังประจำวันซึ่งเหมาะสำหรับปฏิบัติการชายฝั่ง
นอกจากนี้ยังระบุว่า เรือมีการตอบสนองที่รวดเร็วและมีความแม่นยำในการนำทางสูง ติดตั้งระบบป้องกันทางอากาศระยะใกล้ อาวุธต่อต้านเรือ และปืนใหญ่เรือ
“ขีปนาวุธต่อต้านเรือมีระยะทำการไกล ในขณะที่ขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นเป้าหมายที่บินต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ขีปนาวุธต่อต้านเรือที่กำลังเข้ามา” ผู้เชี่ยวชาญชาวจีน กล่าว
ด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชายังไม่ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทันที.