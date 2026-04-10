“มินอ่องหล่าย” สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีพม่ากุมอำนาจต่อ 5 ปี

เอเอฟพี - พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำคณะรัฐบาลทหารพม่า ได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี ในวันนี้ (10) ที่เป็นการต่อเวลาการปกครองด้วยตำแหน่งพลเรือนไปอีก 5 ปี หลังจากยึดอำนาจจากการรัฐประหาร
ในฐานะผู้นำกองทัพของประเทศ พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ได้โค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในปี 2564 คุมตัวอองซานซูจีและจุดชนวนสงครามกลางเมือง
หลังจากปกครองด้วยอำนาจเบ็ดเสร็จมาครึ่งทศวรรษ เขาได้จัดการเลือกตั้งที่สิ้นสุดลงในเดือนม.ค. โดยไม่รวมพรรคของซูจี และทำให้พันธมิตรทางทหารในแวดวงการเมืองพลเรือนได้ชัยชนะอย่างง่ายดาย โดยสนับสนุนให้เขาขึ้นดำรงตำแหน่งสูงสุด
ในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีที่กรุงเนปีดอ เมืองหลวงของพม่า ประธานาธิบดีวัย 69 ปีได้อ่านคำปฏิญาณตน โดยให้คำมั่นว่าจะมุ่งมั่นเพื่อส่งเสริมหลักการแห่งความยุติธรรม เสรีภาพ และความเสมอภาคอันเป็นนิรันดร์
“ข้าพเจ้าจะอุทิศตนเพื่อรับใช้สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า” มิน อ่อง หล่าย กล่าว ที่เริ่มต้นวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี
พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ได้ลาออกจากตำแหน่งนายพลสูงสุดเพื่อเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของรัฐบาลใหม่ ก่อนวันหยุดเทศกาลติงจานของพม่าที่เริ่มในวันจันทร์ ที่เป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ด้วยพิธีสาดน้ำเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่และการฟื้นฟู
อย่างไรก็ตาม องค์กรเฝ้าระวังประชาธิปไตยได้วิพากษ์วิจารณ์การเปลี่ยนผ่านว่าเป็นเพียงการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของการปกครองของทหารภายใต้หน้ากากพลเรือน
ผู้สื่อข่าวของเอเอฟพีได้เห็นหน่วยเก็บกู้ระเบิดลาดตระเวนตามโรงแรมในกรุงเนปีดอก่อนพิธี และมีด่านตรวจหลายชั้นอยู่รอบรัฐสภา
รัฐบาลทหารได้ประกาศว่าการเลือกตั้งนี้เป็นการคืนอำนาจสู่ประชาชนและเป็นโอกาสสำหรับการปรองดองในสงครามกลางเมือง
แต่รัฐมนตรีมากกว่า 2 ใน 3 จากทั้งหมด 30 คนของมิน อ่อง หล่าย ที่สาบานตนเข้ารับตำแหน่งในวันศุกร์นั้นเป็นอดีตทหารหรือทหารที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ และคนเหล่านี้เคยดำรงตำแหน่งในคณะรัฐบาลทหารหลังการรัฐประหาร ขณะที่มากกว่า 10 คน ถูกคว่ำบาตรจากนานาชาติ
นักวิเคราะห์กล่าวว่าเป้าหมายหนึ่งของการเลือกตั้งคือการทำให้ภาพลักษณ์ของพวกเขากลับมาเป็นปกติที่มีความชอบธรรม และฟื้นความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมถึงโครงการลงทุนต่างๆ
พิธีที่จัดขึ้นในวันศุกร์มีผู้แทนจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีน อินเดีย และไทย เข้าร่วมด้วย
นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ส่งข้อความแสดงความยินดีในสัปดาห์นี้ ตามรายงานของสื่อพม่า โดยกล่าวว่าภายใต้การเป็นผู้นำของพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม จีนเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดของการเลือกตั้งครั้งนี้ และการเจรจาเกี่ยวกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนจากปักกิ่งซึ่งหยุดชะงักไปกำลังได้รับการฟื้นฟูอีกครั้ง
กองทัพพม่าปกครองประเทศมาเกือบตลอดประวัติศาสตร์หลังได้รับเอกราช
ช่วงเวลา 1 ทศวรรษที่เริ่มต้นในปี 2554 กองทัพได้ผ่อนคลายอำนาจลงและรัฐบาลพลเรือนของซูจีเข้ามารับช่วงต่ออย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยความหวังและการปฏิรูป
นักวิเคราะห์กล่าวว่า กองทัพกลับมายึดอำนาจอีกครั้งในปี 2564 เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลที่ลดลงหลังจากชัยชนะอย่างถล่มทลายของซูจีเหนือพรรคที่สนับสนุนกองทัพในการเลือกตั้งปี 2563
รายงานของเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรีระบุว่าการจัดการเลือกตั้งใหม่ที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลทหาร ได้กีดกันพรรคการเมืองที่ไ้ดรับที่นั่งมากกว่า 90% ในปี 2563 และลงโทษการประท้วงหรือวิพากษ์วิจารณ์การเลือกตั้งด้วยการจำคุก
นอกจากนี้ การลงคะแนนเสียงไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศที่ถูกกลุ่มติดอาวุธยึดครองและต่อสู้กับกองทัพ ซึ่งกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้ปฏิเสธผลการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการบ่อนทำลายอำนาจของพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ยิ่งขึ้นไปอีก.