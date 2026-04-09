สื่อจีนยืนยันผู้นำสูงสุดเวียดนามเยือนจีนสัปดาห์หน้ากระชับสัมพันธ์สองชาติแน่นแฟ้น

รอยเตอร์ - สำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานวันนี้ (9) ว่า โต เลิม ผู้นำสูงสุดของเวียดนามจะเยือยจีนสัปดาห์หน้า ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอบอุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับการเยือนประเทศเพื่อนบ้านที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากกว่าของประธานาธิบดีและหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามระหว่างวันที่ 14-17 เม.ย.
แหล่งข่าวระบุว่าในการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของเขา นับตั้งแต่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเวียดนาม โต เลิม จะพบหารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
กระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่าการที่โต เลิม เลือกจีนเป็นจุดหมายปลายทางในการเยือนต่างประเทศครั้งแรก “แสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ถึงความสำคัญอย่างสูงที่ให้แก่การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองพรรคและสองประเทศ”
เหมา หนิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวในการแถลงข่าวประจำวันว่า จีนหวังที่จะกระชับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมกับเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
จีนและเวียดนามมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยมีความก้าวหน้าในความร่วมมือในหลายด้านสำคัญ ที่รวมถึงการเชื่อมโยงทางรถไฟ เขตเศรษฐกิจพิเศษในเวียดนามที่ตั้งอยู่ใกล้จีน และการใช้เทคโนโลยีจีนในเครือข่าย 5G ของเวียดนาม
ด้วยการค้าและการลงทุนเป็นแกนหลักของความสัมพันธ์ทวิภาคี เจ้าหน้าที่กล่าวว่าทั้งสองประเทศอาจลงนามในข้อตกลงใหม่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและภาคส่วนอื่นๆ ในระหว่างการเยือนครั้งนี้
จีนเป็นคู่ค้ารายที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามในขณะที่เวียดนามครองอันดับ 1 ในอาเซียนในฐานะคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีน โดยมีห่วงโซ่อุปทานบูรณาการอย่างลึกซึ้ง
เวียดนามและจีนยืนยันความร่วมมือทางเศรษฐกิจทวิภาคีอีกครั้งเมื่อเดือนที่แล้ว เมื่อรองนายกรัฐมนตรีของเวียดนามและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนพบหารือกันในกรุงฮานอย
การเยือนจีนครั้งล่าสุดของโต เลิม เกิดขึ้นในเดือนส.ค. 2567 ที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้จัดงานเลี้ยงน้ำชาที่มหาศาลาประชาคมในกรุงปักกิ่ง ไม่นานหลังจากโต เลิม ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
แต่อย่างไรก็ตาม ความอ่อนไหวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการอ้างสิทธิทางทะเลยังคงเป็นส่วนที่สร้างความตึงเครียดให้กับความสัมพันธ์ของสองประเทศเพื่อนบ้าน โดยทั้งสองประเทศยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเขตแดนในทะเลจีนใต้ ที่เวียดนามเรียกว่าทะเลตะวันออก.