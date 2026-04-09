รัฐสภาพม่าอนุมัติครม.ชุดใหม่ เกินครึ่งหน้าเดิมจากรัฐบาลทหารชุดก่อนหน้า

เอพี - รัฐสภาพม่าอนุมัติคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของประเทศในวันนี้ (9) ที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยอดีตนายพลและผู้ดำรงตำแหน่งเดิมจากรัฐบาลทหารชุดก่อนภายใต้การนำของพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย
แม้จะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่หลังจากการเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยข้อถกเถียงในเดือนธ.ค.และเดือนม.ค. แต่ก็แทบไม่มีสัญญาณของการกลับสู่การปกครองโดยพลเรือน เป็นเวลา 5 ปีหลังจากพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่ายเป็นผู้นำการยึดอำนาจโดยกองทัพเมื่อปี 2564
พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย จะเข้าสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีในวันศุกร์ พร้อมด้วยรองประธานาธิบดี 2 คน และสมาชิกคณะรัฐมนตรี
ประธานสภา อ่อง ลิน ดเว กล่าวว่าการแต่งตั้งรัฐมนตรี 30 คน ได้รับการอนุมัติรับรองโดยไม่มีการคัดค้าน
ตามรายชื่ออย่างเป็นทางการพบว่า ในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ มี 24 คน เป็นนายพลหรืออดีตนายพล เป็นเจ้าหน้าที่ทหารหรือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (USDP) ในจำนวนดังกล่าว มี 18 คน เคยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลทหารชุดก่อน และอีก 4 คนเคยเป็นเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่รัฐในรัฐบาลเดียวกัน
นอกจากนี้ ยังมีหลายคนถูกรัฐบาลต่างประเทศคว่ำบาตร โดยถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนและมีส่วนร่วมในรัฐบาลทหาร หรือละเมิดสิทธิมนุษยชน
รัฐสภายังได้แต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ อัยการสูงสุด และผู้พิพากษาศาลฏีกาคนใหม่.