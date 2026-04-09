BOI ลาว เดินทางไปดูงาน “ส่งเสริม-ดึงดูดนักลงทุน” ในกัมพูชา

MGR Online - ตัวแทนคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนลาว เดินทางไปเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ พร้อมดูงานส่งเสริม และดึงดูดการลงทุนหลายแขนงอุตสาหกรรมของเขมร
เพจ Investlaos.gov.la รายงานว่า ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2569 คณะตัวแทนจากคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน สปป.ลาว นำโดยนายวัดทะนา นอลินทา หัวหน้าห้องว่าการ ได้เดินทางไปเยือนสภาเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศกัมพูชา(The Council for the Development of Cambodia) หรือ CDC อย่างเป็นทางการ โดยมีนายเจีย วุทิ เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กัมพูชา ให้การต้อนรับ
การพบกันของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของลาวและกัมพูชาเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญ หลังจากรัฐบาลลาวได้ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานรัฐ และมีการตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2568 และยังถือเป็นการเสริมสร้างสายสัมพันธ์ มิตรภาพ และความร่วมมืออันดีงามของสองประเทศ ที่กำลังจะครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในวันที่ 15 มิถุนายน 2569
การประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันระหว่างตัวแทนจาก 2 องค์กรเป็นไปด้วยบรรยากาศอบอุ่น มีการนำเสนอข้อมูลสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ภารกิจ และความเคลื่อนไหวที่สำคัญของงานส่งเสริมการลงทุนของ 2 ประเทศในช่วงที่ผ่านมา และแผนที่จะดำเนินการต่อไปในภายภาคหน้า
นอกจากนี้ ตัวแทนคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนจากลาว ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของนักลงทุนเอกชนรายสำคัญของกัมพูชาที่มีความสนใจจะขยายการลงทุนเข้าไปในลาว เช่น Canadia Integrated Group ที่มีกิจการในเครือหลากหลายสาขา ทั้งสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันภัย ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเป็นกลุ่มที่ได้เข้าพัฒนาโครงการสนามบินนานาชาติเตโช สนามบินแห่งใหม่ของกัมพูชา ในกรุงพนมเปญ
ที่ผ่านมา Canadia Integrated Group ได้เข้าไปลงทุนเปิดธนาคารกานาเดียไว้ในลาวแล้ว 1 แห่ง และกำลังศึกษาเพื่อจะขยายการลงทุนออกไปยังธุรกิจแขนงอื่นๆในลาวเพิ่มขึ้นอีก
คณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนของลาว ยังได้เดินทางไปดูงานที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ Royal Group Phnom Penh SEZ ในกรุงพนมเปญ เพื่อศึกษารูปแบบการกำกับดูแล และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Royal Group Phnom Penh SEZ เป็นพื้นที่หนึ่งซึ่งสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากภาคอุตสาหกรรมหลายแขนงให้เข้าไปตั้งโรงงานในกัมพูชา