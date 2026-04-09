“ฮุน มาเนต” ฟ้องปธน.ฝรั่งเศสกล่าวหาไทยรุกรานยึดดินแดนเขมร

MGR Online - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชาได้หารือเกี่ยวกับข้อพิพาทชายแดนกัมพูชา-ไทย ระหว่างการพบหารือกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส ตามการแถลงข่าวของฌ็อง-ฟร็องซัวส์ แต็ง รัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเขากล่าวว่าผู้นำกัมพูชาไม่ได้ขอการสนับสนุนทางการเมืองจากฝรั่งเศสแต่อย่างใด แต่ได้ขอให้ฝรั่งเศสยังคงเคารพกฎหมายระหว่างประเทศต่อไป
ฮุน มาเนต เดินทางเยือนฝรั่งเศสระหว่างวันที่ 6-9 เม.ย. เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอด One Health Summit ที่เมืองลียง ซึ่งในระหว่างการเยือน เขาได้พบหารือกับผู้นำหลายคน รวมถึงประธานาธิบดีมาครงด้วย
รัฐมนตรีช่วยฯ ผู้นี้อธิบายว่ารัฐบาลกัมพูชาได้บรรยายถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดน โดยอ้างว่าปัจจุบันกองทัพไทยได้เข้ายึดครองดินแดนกัมพูชา ทำลายบ้านเรือนของประชาชนชาวกัมพูชา และสร้างโครงสร้างพื้นฐานถาวร ทำให้ชาวเขมรหลายหมื่นคนไม่สามารถกลับสู่บ้านเกิดได้
“นายกรัฐมนตรีระบุว่ากัมพูชาจะไม่ยอมรับการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วหรือการแก้ไขเส้นแบ่งเขตแดนหรือพรมแดนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยระบุว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ และแม้ว่าไทยจะรุกรานและยึดครองดินแดนกัมพูชา แต่ดินแดนเหล่านั้นยังคงเป็นสิทธิตามกฎหมายของกัมพูชาอย่างไม่อาจโต้แย้งได้” ฌ็อง-ฟร็องซัวส์ แต็ง กล่าว
เขากล่าวเสริมว่าฮุน มาเนต ยังได้ชี้แจงจุดยืนของกัมพูชาต่อมาครงว่ากัมพูชามุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาอย่างสันติบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและสนธิสัญญาที่มีอยู่
“นายกรัฐมนตรีไม่ได้ขอให้ฝรั่งเศสเข้าข้างกัมพูชา แต่ขอให้ฝรั่งเศสยังคงยึดมั่นในหลักการของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของกัมพูชา นั่นคือหลักการของการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดนของทุกชาติในโลก” ฌ็อง-ฟร็องซัวส์ แต็ง ระบุ
เขากล่าวว่ารัฐบาลกัมพูชาจะยังคงเรียกร้องให้มีการคืนดินแดนดังกล่าว โดยอ้างว่าเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกของรัฐบาลและไม่ต้องการการโฆษณาชวนเชื่อจากผู้อื่น
และเมื่อได้สอบถามกัมพูชาว่าจะเรียกคืนดินแดนที่สูญเสียไปอย่างไร เรียกร้องอย่างไร กัมพูชาระบุว่าด้วยทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ แต่ต้องพิจารณาและชั่งน้ำหนักว่าการตัดสินใจหรือกระทำใดที่จะนำมาซึ่งผลประโยช์มากกว่าความเสียหายต่อผลประโยชน์ของชาติ และเขายังระบุว่าแม้จะมีความขัดแย้งทางอาวุธมากมายในโลก แต่การมีศักยภาพทางทหารไม่ได้การันตีว่าจะได้ชัยชนะ.