กัมพูชาอ้างไทยโจมตีปราสาทพระวิหารเสียหาย ต้องใช้งบกว่า 70 ล้านดอลลาร์บูรณะฟื้นฟู

MGR Online - เจ้าหน้าที่กัมพูชากล่าวว่าการบูรณะปราสาทพระวิหารอาจต้องใช้เวลา 20-30 ปี และใช้งบประมาณราว 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อบูรณะให้ปราสาทกลับมาสมบูรณ์ โดยอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการโจมตีของกองทัพไทย 2 ครั้ง ที่รวมถึงการทิ้งระเบิด
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบริหารปราสาทพระวิหารแห่งชาติกัมพูชา กล่าวว่าการประเมินเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แสดงให้เห็นว่าจะต้องใช้เวลา 5-10 ปี สำหรับขั้นตอนแรกของการบูรณะเพื่อทำให้ปราสาทมีความมั่นคง ในขณะที่การอนุรักษ์ในระยะยาวอาจใช้เวลาหลายสิบปี
เขากล่าวกับนักข่าวว่าค่าใช้จ่ายที่สูงและระยะเวลาที่ยาวนานเนื่องจากวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดยังคงอยู่รอบๆ ปราสาท และความจำเป็นในการรวบรวมและประกอบหินที่กระจัดกระจายด้วยเทคนิคการอนุรักษ์
เจ้าหน้าที่กล่าวอ้างว่าก่อนการโจมตีล่าสุด กัมพูชาได้ร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ รวมถึงจีนและอินเดียในโครงการบูรณะอยู่แล้ว โดยอินเดียกำลังซ่อมแซมซุ้มโคปุระที่ 5 ของปราสาท ที่คาดว่าจะใช้เวลาถึง 10 ปี ด้วยงบประมาณ 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่จีนรับผิดชอบซุ้มโคปุระที่ 1-3 ที่ต้องใช้เวลา 18-20 ปี และงบประมาณ 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่สหรัฐฯ เคยให้ทุนสนับสนุนการซ่อมแซมบันไดทางทิศเหนือเกือบ 800,000 ดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างปี 2561-2568
นอกจากนี้ เขายังกล่าวเสริมว่าการเรียกร้องค่าชดเชยใดๆ จากไทย จะขึ้นอยู่กับกระบวนการทางกฎหมายและหลักฐานต่างๆ โดยเน้นย้ำว่ามีเพียงคำตัดสินของศาลเท่านั้นที่จะสามารถกำหนดความรับผิดชอบได้
ยูเนสโกได้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปประเมินความเสียหายและกำลังเตรียมทุนฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนความพยายามในการบูรณะเบื้องต้นของกัมพูชา.