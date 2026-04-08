บึ้ม! รง.ระเบิดของนักลงทุนจีนใน "เขตว้า" เจ็บ-ตายนับร้อย

MGR Online - เกิดเหตุระเบิดขึ้นในโรงานผลิตวัตถุระเบิดเพื่อใช้ในกิจการเหมืองแร่ของนักลงทุนจีนในเขตปกครองตนเองชนชาติว้า มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนับร้อยราย
วานนี้ (7 เม.ย. 69) เวลาประมาณ 16.00น. เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่โรงงานผลิตวัตถุระเบิดซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านย้องปาน เมืองป๋างซาง เขตพิเศษหมายเลข 2 พื้นที่ปกครองตนเองชนชาติว้า ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
ข้อมูลเบื้องต้นจากคนในพื้นที่เปิดเผยว่า ได้เห็นไฟไหม้ในโกดังเก็บดินปืนของโรงงาน จากนั้นจึงเกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง ตามคลิปข่าวของเพจ Wa News Land เห็นซากอาคารที่เคยเป็นโรงงานพังราบลงมากองอยู่กับพื้น และมีควันไฟลอยคลุ้งปกคลุมเป็นบริเวณกว้าง
ตามข้อมูลของ Wa News Land ระบุว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างน้อย 60 ราย แต่ตัวเลขดังกล่าวยังไม่สามารถยืนยันได้ เพราะยังมีผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากที่คาดว่าจะอยู่ภายใต้ซากอาคาร
ขณะที่สำนักข่าว Shan News รายงานจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตว่ามีไม่ต่ำกว่า 200 ราย ส่วนสำนักข่าว MeKong News ระบุว่ามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างต่ำ 160 ราย
ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน และช่วยเหลือ ค้นหาผู้ที่คาดว่าอาจรอดชีวิต
สำนักข่าว Tai TV Online รายงานว่า ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต มีทั้งคนงานในโรงงานและคนที่อาศัยอยู่ใกล้กับโรงงาน มีทั้งคนจีน คนว้า และชาวไทใหญ่ นอกจากนี้ บริเวณที่ไม่ห่างจากตัวโรงงานยังมีปั๊มน้ำมันตั้งอยู่ ทำให้เมื่อมีการระเบิดเกิดขึ้นที่โรงงานแล้ว ยังได้ทำให้เกิดไฟไหม้แผ่ลามออกไปอีกกินบริเวณกว้าง
ตามรายงานของ Tai TV Online โรงงานผลิตระเบิดแห่งนี้เป็นของนักลงทุนชาวจีนที่มาตั้งโรงงานเพื่อผลิตวัตถุระเบิดไปใช้ในกิจการเหมืองแร่ในเขตปกครองตนเองชนชาติว้า ไม่ใช่โรงงานผลิตระเบิดสำหรับกิจการทหารของกองทัพสหรัฐว้า(UWSA) แต่อย่างใด
เมืองป๋างซาง เป็นเมืองเอกของเขตพิเศษหมายเลข 2 พื้นที่ปกครองตนเองชนชาติว้า ตั้งอยู่ติดชายแดนรัฐฉาน-จีน ฝั่งตรงข้ามเป็นอำเภอปกครองตนเองชนชาติไต ลาหู่ และว้า เมิ่งเหลียน หรือชื่อในภาษาไตว่าเมืองแลม ขึ้นกับจังหวัดผูเอ่อร์ มณฑลยูนนาน