ศาลกัมพูชาเริ่มกระบวนการพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้นำฝ่ายค้านที่ถูกคุมตัว

เอเอฟพี - ศาลกัมพูชาได้เริ่มกระบวนการพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้นำฝ่ายค้านที่ถูกคุมตัวอีกครั้งในวันพุธ (8) ตามการระบุของทนายความ หลังจากที่การพิจารณาครั้งล่าสุดของนักการเมืองรายนี้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานกบฎได้ยุติลงไปแล้วกว่า 18 เดือน
แกม โสกา ถูกตัดสินจำคุก 27 ปีในข้อหากบฎในปี 2566 แต่ศาลสั่งให้รับโทษด้วยการกักบริเวณในบ้าน
แกม โสกา ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคกู้ชาติกัมพูชา ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ถูกยุบไปแล้ว ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่านับตั้งแต่ถูกจับกุมในปี 2560
เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานพยายามล้มล้างรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซน ที่ครองอำนาจมายาวนาน และเป็นบิดาของผู้นำคนปัจจุบัน และยังคงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในการเมืองของประเทศ
ศาลชั้นต้นยังได้เพิกถอนสิทธิทางการเมืองของแกม โสกา วัย 72 ปี และห้ามไม่ให้เขาพบกับชาวต่างชาติหรือบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว
ศาลอุทธรณ์กรุงพนมเปญเริ่มพิจารณาคำอุทธรณ์ของเขาในเดือนม.ค. 2567 แต่กระบวนการถูกระงับไว้ตั้งแต่เดือนก.ย.ในปีเดียวกัน
ทนายความของแกม โสกา กล่าวว่าการพิจารณาคำอุทธรณ์ได้กลับมาดำเนินการต่ออีกครั้ง
“คดีนี้ล่าช้ามานานและไม่ยุติธรรม” ทนายความกล่าวกับผู้สื่อข่าวด้านนอกศาล
ทนายความรายนี้กล่าวว่าลูกความของเขาพร้อมสำหรับการแก้ไขปัญหาทางการเมืองเพื่อยุติคดีและนำไปสู่การปรองดองแห่งชาติระหว่างชาวกัมพูชา
กลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าการดำเนินคดีกับแกม โสกา มีจุดประสงค์เพื่อกีดกันเขาและขบวนการฝ่ายค้านที่ได้รับความนิยมของเขาออกจากการเมือง หลังจากที่พรรคได้ชัยชนะในการเลือกตั้งเหนือพรรคประชาชนกัมพูชาของฮุนเซน
ฮุนเซน ที่ปกครองกัมพูชามาเกือบ 4 ทศวรรษ ได้ก้าวลงจากตำแหน่งในปี 2566 และส่งมอบอำนาจให้กับฮุน มาเนต ลูกชายคนโตของเขา ที่เป็นผู้นำคนปัจจุบัน.