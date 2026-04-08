ผู้นำเวียดนามเตรียมเยือนจีนสัปดาห์หน้า หลังได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี

รอยเตอร์ - โต เลิม ผู้นำสูงสุดของเวียดนามวางแผนจะเยือนจีนในสัปดาห์หน้าเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน ในการเดินทางที่เกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังจากเขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี แหล่งข่าว 3 คนที่ได้รับทราบถึงแผนการดังกล่าวเปิดเผยกับรอยเตอร์
การเดินทางครั้งนี้ ที่ยังคงอยู่ระหว่างการวางแผนและอาจถูกเลื่อนเนื่องจากปัญหาการวางกำหนดการ จะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีขนาดใหญ่กว่ามากในช่วงเวลาที่ทั้งสองประเทศกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงานและเผชิญกับแรงกดดันด้านภาษีจากสหรัฐฯ
การเดินทางเยือนคาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 เม.ย. แหล่งข่าว 2 คน ระบุ
ความเคลื่อนไหวนี้น่าจะเป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกของโต เลิม นับตั้งแต่เขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีในวันอังคาร ขั้นตอนที่ทำให้เขามีอำนาจเพิ่มขึ้นในการปกครองประเทศในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า ด้วยการรวมอำนาจที่ไม่ปกติในเวียดนามและคล้ายกับจีน ที่สี จิ้นผิง ครองตำแหน่งทั้งหัวหน้าพรรคและผู้นำรัฐ
กระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่ายังไม่มีข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการเดินทางที่อาจเกิดขึ้นในขณะนี้ ส่วนกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามก็ไม่ได้ตอบคำขอความคิดเห็น
สองประเทศเพื่อนบ้านคอมมิวนิสต์ยังคงมีความเห็นต่างกันเกี่ยวกับเขตแดนในทะเลจีนใต้ ที่เวียดนามเรียกทะเลตะวันออก แต่สองประเทศมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ จากการบรรลุความร่วมมือในหลายด้านที่สำคัญ ที่รวมถึงการเชื่อมต่อทางรถไฟ เขตเศรษฐกิจพิเศษในเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน และการใช้เทคโนโลนีของจีนในเครือข่าย 5G ของเวียดนาม
เจ้าหน้าที่ระบุว่า อาจมีการบรรลุข้อตกลงใหม่ๆ เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและภาคส่วนสำคัญอื่นๆ ในการประชุมครั้งนี้ หรือก่อนหน้านั้น แม้ว่าจะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการก็ตาม
ความร่วมมือด้านความมั่นคง รวมถึงการนำเข้าเครื่องมือเฝ้าระวังของจีน ก็ถูกเน้นย้ำในการประชุมเมื่อไม่นานนี้ เนื่องจากตำรวจในเวียดนามมีอำนาจมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนับตั้งแต่โต เลิม อดีตรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ขึ้นดำรงตำแหน่งสูงสุด
ฮานอยอาจขอความช่วยเหลือด้านความมั่นคงด้านพลังงาน เนื่องจากเวียดนามต้องพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันจากจีน รวมทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินและปุ๋ยบางชนิด ซึ่งปักกิ่งได้จำกัดการส่งออกเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนอุปทานที่เกิดจากสงครามในอ่าวเปอร์เซีย
เวียดนามเรียกร้องความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศของสองประเทศได้พบหารือกันในกลางเดือนมี.ค. ขณะที่ฮานอยกำลังเตรียมแผนการปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน
โต เลิม เดินทางเยือนจีนหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าพรรคครั้งแรกในเดือนส.ค. 2567 ที่เป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกในตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่หลายคนกล่าวว่าโต เลิม มีแผนที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ไม่นานหลังจากที่เขาได้รับการยืนยันให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคในเดือนม.ค. แต่การเยือนนั้นถูกเลื่อนออกไปโดยไม่ได้ระบุเหตุผล.