“โต เลิม” ขยายอำนาจควบ 2 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์เตือนรวมอำนาจบุคคลเดียวเสี่ยงเผด็จการมากขึ้น

รอยเตอร์ - สมาชิกสภานิติบัญญัติของเวียดนามลงมติเป็นเอกฉันท์เลือก โต เลิม เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ เป็นประธานาธิบดีของประเทศเป็นเวลา 5 ปี ทำให้เขากลายเป็นผู้นำเวียดนามที่มีอำนาจมากที่สุดในรอบหลายทศวรรษ
ความเคลื่อนไหวที่ถูกคาดการณ์ไว้อย่างกว้างขวางแล้วนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากระบบผู้นำร่วมดั้งเดิมของเวียดนาม เป็นการรวมอำนาจไว้ในบุคคลเดียว ที่นักวิเคราะห์กล่าวว่าอาจทำให้รัฐพรรคเดียวแห่งนี้โน้มเอียงไปสู่เผด็จการมากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้การตัดสินใจรวดเร็วขึ้น คล้ายกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีน
สภาแห่งชาติระบุบนเว็บไซต์ว่าสมาชิกสภา 495 คนที่เข้าร่วมการประชุมในวันอังคาร (7) ได้ลงมติรับรองการเสนอชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเจ้าหน้าที่กล่าวว่าการเสนอชื่อสำหรับตำแหน่งผู้นำระดับสูงของรัฐได้เสร็จสิ้นในการประชุมเมื่อปลายเดือนมี.ค.
อดีตรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้รับอำนาจในการปกครองประเทศ 2 ตำแหน่งพร้อมกันสำหรับ 5 ปีข้างหน้า หลังจากที่เขาได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคเป็นสมัยที่ 2 เมื่อเดือนม.ค.ที่ผ่านมา
ในอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันนี้ สภาแห่งชาติยังได้เลือก เล มีง ฮุง เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศ
หลังจากการลงคะแนนเสียง โต เลิม ได้กล่าวกับสมาชิกสภาว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ดำรงตำแหน่งทั้ง 2 ตำแหน่ง และให้คำมั่นว่ารูปแบบการเติบโตใหม่จะมีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เป็นแรงขับเคลื่อนหลัก
เขากล่าวว่าลำดับความสำคัญสูงสุดของเขาคือการรักษาเสถียรภาพ ส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วและยั่งยืน และปรับปรุงทุกด้านของชีวิตประชาชน
“การรวมอำนาจไว้ในมือของโต เลิม มากขึ้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบการเมืองของเวียดนาม เช่น การเพิ่มขึ้นของระบอบอำนาจนิยม” เล ฮง เฮียบ นักวิจัยอาวุโสจากสถาบัน ISEAS Yusof Ishak ในสิงคโปร์ กล่าว
อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่าการรวมอำนาจดังกล่าวอาจทำให้เวียดนามสามารถกำหนดและดำเนินนโยบายได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโต
“การรวมบทบาททั้งสองจะเปลี่ยนการเมืองภายในประเทศของเวียดนามไปสู่ภาวะปกติใหม่ ที่สมมติฐานเก่าๆ เกี่ยวกับการเมืองของเวียดนามส่วนใหญ่ รวมถึงสมมติฐานเกี่ยวกับการนำโดยส่วนรวมนั้นไม่เป็นจริงอีกต่อไป” อเล็กซานเดอร์ วูวิง จากศูนย์ความมั่นคงศึกษาภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในสหรัฐฯ ระบุ
โต เลิม ดำรงตำแหน่งทั้ง 2 ตำแหน่งเป็นเวลาไม่กี่เดือนหลังจากที่เหวียน ฝู จ่อง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์คนก่อนหน้าถึงแก่กรรมในปี 2567
แม้หลังจากสละตำแหน่งประธานาธิบดีให้กับนายพลเลือง เกือง แล้ว โต เลิม ก็มักทำตัวราวกับว่าเขายังคงดำรงตำแหน่งนั้นอยู่ โดยเขามักเดินทางไปทั่วประเทศและเป็นตัวแทนประเทศในการประชุมกับผู้นำต่างประเทศ
ในวาระแรกของการดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค โต เลิม อายุ 68 ปี ได้ริเริ่มการปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อให้เวียดนามมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ซึ่งได้รับทั้งคำชมและคำวิจารณ์
โต เลิม ต้องการผลักดันการเติบโตตัวเลข 2 หลัก ผ่านรูปแบบการพัฒนาใหม่ที่พึ่งพาการผลิตต้นทุนต่ำน้อยลง ที่เป็นกระดูกสันหลังของการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออกโดยบริษัทข้ามชาติจากต่างประเทศมาอย่างยาวนาน
การกระทำของเขาบางครั้งทำให้ฝ่ายบริหารและภาคธุรกิจไม่มั่นคง แต่เขาก็แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นอย่างเป็นรูปธรรมในการดำเนินการ
เขาสนับสนุนการขยายตัวของกลุ่มบริษัทเอกชน แต่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งใหม่ เขาก็ได้ออกคำสั่งเน้นย้ำบทบาทนำของรัฐวิสาหกิจเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มอนุรักษ์นิยมในพรรค
นักลงทุนต่างชาติมักชื่นชมเสถียรภาพทางการเมืองและมองว่า โต เลิม เป็นผู้นำที่สนับสนุนธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนบริษัทชั้นนำของประเทศและการผลักดันการเติบโตอย่างรวดเร็วได้ก่อให้เกิดความกังวลในคนบางกลุ่มเกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์ ความเสี่ยงด้านการทุจริต และฟองสบู่สินทรัพย์
ในด้านนโยบายต่างประเทศ โต เลิม ยังคงรักษานโยบายการทูตไผ่ลู่ลมของเวียดนามไว้ และพยายามสร้างสมดุลความสัมพันธ์กับมหาอำนาจต่างๆ ขณะเดียวกันก็ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ
“การดำรงตำแหน่งสองตำแหน่งของโต เลิม จะไม่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายต่างประเทศของเวียดนาม แม้ว่าจะมีความกังวลว่าเวียดนามกำลังรวมอำนาจไว้ในมือของบุคคลเพียงคนเดียวมากขึ้นก็ตาม” แค็ง หวู นักวิชาการจากวิทยาลัยบอสตัน กล่าว
เล มีง ฮุง นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศวัย 55 ปี เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติระหว่างปี 2559-2563 ทำให้เขาเป็นบุคคลที่อายุน้อยที่สุดที่ดำรงตำแหน่งนี้
เขาเข้ามาแทนที่ฝ่าม มีง จีง อายุ 67 ปี ที่เป็นผู้บริหารประเทศในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วในระหว่างการดำรงตำแหน่ง 5 ปี และเป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นที่สุดของเวียดนาม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากการเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้งและเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับนานาชาติ
เล มีง ฮุง ไม่ได้ทำตัวให้เป็นจุดสนใจมากนักจากบทบาทของเขาในพรรคและธนาคารแห่งชาติ และแม้ว่าเขาจะไม่ได้นักเศรษฐศาสตร์ก็ตาม แต่เจ้าหน้าที่บางส่วนมองว่าการแต่งตั้งเขานั้น เป็นความพยายามที่จะเติมความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเข้ามาในกลุ่มผู้นำประเทศ ที่ก่อนหน้านี้นักการเมืองสายความมั่นคงครอบครองมาโดยตลอด
ในการกล่าวสุนทรพจน์หลังการเลือกตั้ง ฮุงให้คำมั่นว่าจะมุ่งมั่นต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของพรรคที่อย่างน้อย 10% ต่อปี ไปจนถึงปี 2573
แม้เขาไม่มีพื้นฐานส่วนตัวด้านความมั่นคง แต่ครอบครัวของเขามีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงที่โต เลิม เคยเป็นผู้นำ บิดาของฮุงเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ และพี่ชาย 2 คนของเขาเป็นนายพลในกองกำลังความมั่นคง.