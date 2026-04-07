"มินอ่องหล่าย"เริ่มจัดทัพพลเรือน ส่งคนในสังกัดคุม 7 ภาค 7 รัฐชาติพันธุ์

MGR Online - ประธานาธิบดี"มินอ่องหล่าย"เริ่มจัดทัพพลเรือน ส่งคนในสังกัดขึ้นรับตำแหน่งมุขมนตรี 7 ภาค 7 รัฐชาติพันธุ์ มีทั้งอดีตทหาร-ตำรวจ และอดีตนักการเมืองพรรค USDP
วานนี้ (6 เม.ย. 69) สำนักข่าว Voice of Myanmar ได้เปิดเผยรายชื่อ 14 บุคคลที่รัฐสภาเมียนมามีมติเสนอชื่อให้ขึ้นดำรงตำแหน่งมุขมนตรี 7 ภาค กับอีก 7 รัฐชาติพันธุ์ทั่วประเทศ ดังนี้
ผู้ที่ถูกเสนอขึ้นขึ้นเป็นมุขมนตรี 7 รัฐชาติพันธุ์ ประกอบด้วย
1.อู แคตเถ่งหน่าน มุขมนตรีรัฐคะฉิ่น
2.อู อั้นหม่อ มุขมนตรีรัฐกะยา
3.อู ส่อมิ่นอู มุขมนตรีรัฐกะเหรี่ยง
4.ดร.โหว่งซวินถ่าน มุขมนตรีรัฐชิน
5.อู อ่องวินตาน มุขมนตรีรัฐมอญ
6.อู ไหน่อู มุขมนตรีรัฐยะไข่
7.อู วินเถ่งโซ มุขมนตรีรัฐฉาน
ส่วนผู้ที่ถูกเสนอขึ้นเป็นมุขมนตรี 7 ภาค ได้แก่
1.อู อ่องไหน่ตู่ มุขมนตรีภาคย่างกุ้ง
2.อูโก่เล มุขมนตรีภาคสะกาย
3.อู ส่อไหน่อู มุขมนตรีภาคตะนาวศรี
4.อู มิวส่วยวิน มุขมนตรีภาคพะโค
5.อู ติ่นโก่โก่ มุขมนตรีภาคมะกวย
6.อู มิวอ่อง มุขมนตรีภาคมัณฑะเลย์
7.อู เอจ่อ มุขมนตรีภาคอิรวดี
Khit Thit Media สำนักข่าวที่สนับสนุนรัฐบาลเงา(NUG) ของอดีตนักการเมืองพรรค NLD ที่ต่อต้านรัฐบาลทหาร ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งมุขมนตรีทั้ง 14 คน ล้วนเป็นคนของ พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย ที่เพิ่งขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีเมียนมาอย่างเป็นทางการ โดย Khit Thit Media ได้เสนอข้อมูลประวัติส่วนตัวแบบย่อของมุขมนตรีบางคน เช่น
-อู อ่องไหน่ตู่ มุขมนตรีภาคย่างกุ้ง เป็นอดีตนายตำรวจ ก่อนเกษียณดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมียนมา
-อู อ่องวินตาน มุขมนตรีรัฐมอญ เป็นอดีตนายทหารยศพลจัตวา
-อู มิวส่วยวิน มุขมนตรีภาคพะโค เป็นอดีตนายตำรวจ
-อู ส่อมิ่นอู มุขมนตรีรัฐกะเหรี่ยง เป็นอดีตนักการเมืองสังกัดพรรคสหสามัคคีและการพัฒนา(USDP) และเป็นมุขมนตรีรัฐกะเหรี่ยงตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้ว ซึ่งเป็นรัฐบาลที่มาจากกองทัพ
-อู แคตเถ่งหน่าน มุขมนตรีรัฐคะฉิ่น เป็นอดีตนักการเมืองพรรค USDP เขตเมืองมิตจีน่า
-อู วินเถ่งโซ มุขมนตรีรัฐฉาน เป็นอดีตสมาชิกรัฐสภา พรรค USDP
ส่วนสำนักข่าว Chin World สื่อในรัฐชิน ให้ข้อมูลว่า ดร.โหว่งซวินถ่าน ที่เป็นมุขมนตรีรัฐชิน เป็นอดีตนายทหาร ยศพันโท