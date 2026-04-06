กัมพูชาเปิดสนามบินพนมเปญเก่าเป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนฉลองปีใหม่เขมร

MGR Online - ตั้งแต่วันที่ 11-19 เม.ย. สนามบินนานาชาติพนมเปญ จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่เขมร โดยจะทดลองเปิดเป็นสวนสาธารณะเป็นเวลา 9 วัน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าใช้พื้นที่เป็นสถานที่ออกกำลังกายและเยี่ยมชมอาคารและรันเวย์เก่าได้ฟรี
ประกาศอย่างเป็นทางการจากคณะทำงานระหว่างกระทรวงที่เผยแพร่ในวันจันทร์ (6) ระบุว่าสนามบินนานาชาติพนมเปญเดิม จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมชั่วคราวในฐานะสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่เขมรที่จะมาถึง
การทดลองเปิดใช้งานนี้ ที่กำหนดไว้เป็นเวลา 9 วัน มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการชมวิวทิวทัศน์ การพักผ่อน การออกกำลังกาย และกิจกรรมกีฬา ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ของสนามบิน
ทางการยังได้ตกแต่งพื้นที่บางส่วนของสนามบินที่แสดงถึงการละเล่นปีใหม่เขมรแบบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มบรรยากาศ
“ประชาชนสามารถเยี่ยมชมพื้นที่และอาคารต่างๆ ได้ รวมถึงหอควบคุมที่สร้างขึ้นในทศวรรษ 1950 พื้นที่รอบอาคารผู้โดยสารวีไอพี อาคารผู้โดยสารทั่วไป และรันเวย์ มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์และสถานที่เกี่ยวกับการบินพลเรือนของกัมพูชา รัฐบาลยังได้ตกแต่งบางพื้นที่และติดตั้งป้ายที่มีรูปภาพของการละเล่นประจำชาติเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ที่สนามบิน” คำแถลงระบุ
รายงานระบุว่าประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้งานได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 5.00 น. ถึง 21.00 น. และผู้ที่เข้าใช้งานต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานที่และใช้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยที่จัดไว้ให้อย่างถูกต้อง
สำหรับการขายสินค้า การดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้ดอกไม้ไฟหรือวัตถุระเบิดภายในบริเวณสนามบินเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด
นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต เคยยืนยันก่อนหน้านี้ว่าจะไม่ขายสนามบินแห่งนี้ และสนามบินยังคงเป็นทรัพย์สินของรัฐภายใต้การบริหารจัดการของสำนักเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งกัมพูชา.