“ฮุน มาเนต” ร้องชาวเขมรใช้สินค้าท้องถิ่นมากขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจ-ลดนำเข้า

MGR Online - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา ได้เรียกร้องให้มีการบริโภคสินค้าที่ผลิตในประเทศมากขึ้น โดยระบุว่าเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของกัมพูชาท่ามกลางความไม่แน่นอนในระดับโลก
ผู้นำกัมพูชาได้กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันส่งเสริมสินค้าเขมรแห่งชาติ เรียกร้องให้ประชาชนสนับสนุนสินค้ากัมพูชา โดยเน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพและคุณค่าของสินค้าเหล่านั้น
“เรามุ่งมั่นที่จะผลิต เราสนับสนุนการบริโภค และประเทศของเราจะเจริญรุ่งเรือง” ฮุน มาเนต กล่าว
ผู้นำเขมรยังสนับสุนนให้ผู้ผลิตลงทุนในนวัตกรรม ปรับปรุงมาตรฐาน และพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการทั่งในประเทศและต่างประเทศ เขายังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนผ่านการสนับสนุนนโยบายและการปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ เขายังได้เรียกร้องให้เยาวชนกัมพูชาเป็นนักสร้างสรรค์นวัตกรรมและผู้นำทางเศรษฐกิจในอนาคตเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่แข่งขันได้มากขึ้น
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นช่วยสนับสนุนธุรกิจ การสร้างงาน และความภาคภูมิใจของชาติ พร้อมทั้งลดการพึ่งพาการนำเข้า และระบุว่าโครงการนี้สอดคล้องกับความพยายามของรัฐบาลในการเพิ่มผลผลิต ขยายการเข้าถึงตลาด และเสริมรากฐานทางเศรษฐกิจในระยะยาว.