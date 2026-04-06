เวียดนามเปิดประชุมสภายืนยันผู้นำประเทศชุดใหม่

เอเอฟพี - สภาแห่งชาติเวียดนามเปิดประชุมในวันจันทร์ (6) ที่จะมีการยืนยันผู้นำประเทศระดับสูง รวมถึงประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี ที่เป็นตำแหน่งที่พรรคคอมมิวนิสต์ได้เลือกไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ
สภาแห่งชาติที่มี 500 ที่นั่งของเวียดนามทำหน้าที่ลักในการให้สัตยาบันการตัดสินใจของพรรคที่ปกครองประเทศ แม้ว่าจะมีการแก้ไขร่างกฎหมายบ้างเป็นครั้งคราว
สมาชิกของสภาแห่งชาติได้รับการเลือกตั้งเมื่อเดือนที่แล้วในการเลือกตั้งที่พรรคคอมมิวนิสต์ได้รับที่นั่งเกือบ 97% คาดว่าผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่จะยืนยันผู้นำที่ได้รับการเสนอชื่อโดยแกนนำอาวุโสในการประชุมใหญ่ของพรรคซึ่งจัดขึ้นทุก 5 ปีในเดือนม.ค.
โต เลิม ผู้นำสูงสุดได้รับการยืนยันให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคอีกครั้งในการประชุมใหญ่ แต่พรรคไม่ได้ประกาศต่อสาธารณะเกี่ยวกับ “เสาหลัก” อื่นๆ ในโครงสร้างการนำร่วมของเวียดนาม
แต่เป็นที่คาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่า โต เลิม จะได้เป็นประธานาธิบดี ซึ่งจะรวมการนำของพรรคและรัฐเข้าด้วยกัน เช่นเดียวกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและประธานสภาแห่งชาติก็จะได้รับการยืนยันโดยการลงคะแนนเสียงของสมาชิกสภาเช่นกัน
โต เลิม จะเป็นบุคคลแรกที่ได้รับตำแหน่งสูงสุด 2 ตำแหน่งในการประชุมใหญ่ของพรรค แทนที่จะเป็นการเข้ารับตำแหน่งหลังจากผู้ดำรงตำแหน่งเสียชีวิต.