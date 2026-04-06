เรือรบรัสเซีย 2 ลำ เข้าจอดเทียบท่าสีหนุวิลล์ - เรือฟริเกต Type 056C จากจีนถึงเขมรเรียบร้อย

MGR Online - เรือรบรัสเซีย 2 ลำเทียบท่าสีหนุวิลล์ 3 วัน ระหว่าง 6-8 เม.ย. นี้ ส่วนเรือฟริเกตติดอาวุธนำวิถี แบบ 056 (Type 056) ที่กัมพูชาได้รับมอบจากจีนก็ถึงท่าเรือเรียมแล้ว พร้อมทำพิธีรับมอบวันพุธ (8) นี้เวลา 9 โมงเช้า ก่อนที่อีกลำมีกำหนดส่งมอบ มิ.ย. 69
ช่วงเช้าวันนี้ (6 เม.ย. 69) มีรายงานว่า เรือรบ 2 ลำจากกองเรือแปซิฟิกของรัสเซีย ได้เดินทางถึงท่าเรือเมืองสีหนุวิลล์ เพื่อเริ่มต้นการเยือนประเทศกัมพูชาอย่างเป็นทางการเป็นเวลา 3 วัน โดยเรือทั้งสองลำ ได้แก่ เรือซอเวอร์เชนนี (Sovershenny หมายเลข 333) และ เรือเรซกี (Rezky หมายเลข 343) อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนาวาเอกชมากิน อาร์ตียอม (Shmagin Artem) และนาวาเอกโควาเลฟ เยฟเกนี (Kovalev Evgenii) โดยมีกำลังพลรวมทั้งสิ้นประมาณ 262 นาย เรือแต่ละลำมีความยาวประมาณ 104 เมตร และมีระวางขับน้ำกว่า 2,000 ตัน
สื่อกัมพูชาระบุว่า เรือรบรัสเซียเข้าจอดเทียบท่าเมื่อเวลาประมาณ 9.00น. โดยได้รับการต้อนรับจาก พลเรือตรี อิน โสเขมรา (Rear Admiral In Sokhemara) รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียม แห่งกองทัพเรือกัมพูชา พร้อมด้วยกำลังพลทหารเรือกัมพูชาจำนวน 60 นาย นอกจากนี้ นายอนาโตลี โบโรวิก (Anatoly Borovik) เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกัมพูชา ยังได้เข้าร่วมในพิธีต้อนรับการมาเยือนในครั้งนี้ด้วย
สื่อกัมพูชาระบุว่า การเยือนซึ่งมีกำหนดการตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 8 เมษายนนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคี และขยายความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างกัมพูชาและรัสเซีย โดยนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา เรือรบของรัสเซียได้เข้าจอดเทียบท่าในกัมพูชาแล้วรวม 8 ครั้ง คิดเป็นจำนวนเรือทั้งหมด 18 ลำ
เขมรเตรียมรับมอบเรือฟริเกต Type 056C จากจีน
วานนี้ (5 เม.ย. 69) สำนักข่าวเดอะ เนชั่นของไทยรายงานว่า แหล่งข่าวระดับสูงจากกองทัพเรือเปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน เรือคอร์เวตติดอาวุธนำวิถี แบบ 056 (Type 056) ของกองทัพเรือกัมพูชาหนึ่งลำ ซึ่งได้รับมอบจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือหมายเลข 1 ของฐานทัพเรือเรียม พร้อมด้วยกำลังพลประจำเรือเต็มอัตรา
ทั้งนี้ พิธีส่งมอบเรือลำดังกล่าวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมีกำหนดจะจัดขึ้นในเวลา 9.00น. ของวันพุธที่ 8 เมษายน โดยเหตุการณ์นี้ถือเป็นก้าวสำคัญในความร่วมมือทางทหารระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งโครงการนี้ครอบคลุมถึงการจัดหาเรือคอร์เวต แบบ 056 จำนวน 2 ลำ ให้แก่กองทัพเรือกัมพูชา เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กองกำลังทางเรือและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการ
ขณะที่ เรือลำที่สองนั้น การส่งมอบยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีรายงานความคืบหน้าอยู่ที่ประมาณ 70% และคาดว่าจะมีการส่งมอบได้ในเดือนมิถุนายน 2569 นี้