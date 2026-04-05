กัมพูชาเปิดอนุสาวรีย์หนูยักษ์ “มากาวา” ฮีโร่หนูนักกู้ระเบิดในเสียมราฐ

MGR Online - กัมพูชาจัดงานเปิดอนุสาวรีย์ “มากาวา” หนูยักษ์นักเก็บกู้ระเบิดที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเมืองเสียมราฐเมื่อวันศุกร์ (3) เพื่อเป็นเกียรติแก่คุณูปการของหนูยักษ์ตัวนี้
ดร.ลี ธุจ รัฐมนตรีอาวุโสเป็นประธานในพิธีเปิดอนุสาวรีย์เพื่อเฉลิมฉลองผลงานอันโดดเด่นของหนูยักษ์แอฟริกันตัวนี้ที่มีส่วนในการเก็บกู้เศษซากสงคราม
มากาวา ที่ตายลงในปี 2565 มีชื่อเสียงระดับโลกจากการทำงานร่วมกับ APOPO องค์กรพัฒนาเอกชนของเบลเยี่ยม โดยในช่วง 5 ปีของการทำงาน มากาวาช่วยดมกลิ่นหาทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดได้มากกว่า 100 ลูก และเก็บกวาดพื้นที่กว่า 141,000 ตารางเมตร ความสามารถและผลงานของหนูยักษ์แอฟริกันตัวนี้ทำให้มันได้รับเหรียญทอง PDSA ที่เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติสูงสุดสำหรับสัตว์ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละ
มากาวา เป็นหนูตัวแรกที่ได้รับเหรียญจาก PDSA ในรอบ 77 ปี ซึ่งส่วนใหญ่แล้วสัตว์ที่ได้รางวัลมักเป็นสุนัขและแมว
“เป็นเวลาหลายปีที่ชาวกัมพูชาจำนวนมากใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัว ไม่มั่นใจกับผืนดินที่อยู่ใต้ฝ่าเท้า” ดร.ลี ธุจ รองประธานหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดและช่วยเหลือเหยื่อกัมพูชา กล่าว
“มากาวาช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นที่สูญเสียไปเหล่านั้น ผลงานของเขาทำให้เด็กๆ สามารถวิ่งเล่นได้อย่างปลอดภัยและเกษตรกรสามารถทำนาได้โดยไม่ต้องหวาดกลัว” ดร.ลี ธุจ กล่าว
“การกำจัดทุ่นระเบิดเป็นมากกว่างานทางเทคนิค มันคือรากฐานของสันติภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ดร. ลี ธุจ กล่าวเสริม โดยระบุว่าแม้จะมีความคืบหน้าอย่างมากภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต แต่ภารกิจการกำจัดทุ่นระเบิดยังคงดำเนินต่อไปในชุมชนที่ยังรอคอยความปลอดภัยจากเงามืดของอดีต
ในพิธียังมีเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด ตัวแทนจากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นนระเบิดกัมพูชา เจ้าหน้าที่จาก APOPO และนักเรียนในท้องถิ่นเข้าร่วม ซึ่งทุกคนมารวมตัวกันเพื่อแสดงความเคารพต่อสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สร้างผลอันยิ่งใหญ่ต่อการฟื้นฟูประเทศ.