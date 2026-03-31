ก.ต่างประเทศกัมพูชาโต้ความเห็นโซเชียล หลังถูกกล่าวหายกดินแดนให้ไทยแลกสันติภาพ

MGR Online - กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้ประณามข้อกล่าวหาที่ว่ากัมพูชาได้ยกดินแดนให้กับกองทัพไทยเพื่อแลกกับสันติภาพ โดยระบุว่าเป็นเรื่องเท็จ
เมื่อวันที่ 27 มี.ค. ระหว่างการเยือนจ.โพธิสัตว์ พร้อมกับคณะทูตและผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ ปรัก สุคน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้กล่าวถ้อยแถลงยืนยันถึงความมุ่งมั่นของกัมพูชาในการแก้ไขข้อพิพาทชายแดนด้วยสันติวิธี โดยอาศัยกฎหมาย สนธิสัญญา ข้อตกลง และกลไกที่มีอยู่
แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียได้โพสต์คำกล่าวของปรัก สุคน พร้อมกับข้อความบรรยายว่า “กัมพูชาจะแบ่งดินแดนให้ไทย ตราบใดที่พวกเขาหยุดรุกราน แต่กองทัพไทยไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขนี้”
โฆษกกระทรวงฯ ได้ออกมาชี้แจงว่าข้อความออนไลน์ดังกล่าวเป็นเรื่องเท็จ และระบุว่า ปรัก สุคน ได้กล่าวไว้ว่า “ในการหารือกับฝ่ายไทย ซึ่งเรามีทีมเทคนิคร่วมกันในการกำหนดแนวเขตแดน แนวทางของเรานั้นชัดเจน คือหลังจากวัดแล้ว เราจะขอเฉพาะดินแดนที่อยู่ฝั่งเราและจะคืนส่วนใดก็ตามที่เป็นของไทย”
“หากพบพลเรือนชาวกัมพูชาอยู่ในดินแดนของไทย เราจะอำนวยความสะดวกในการย้ายพวกเขากลับมายังดินแดนกัมพูชา” ปรัก สุคน ระบุ
เขากล่าวเพิ่มเติมกับผู้แทนระหว่างประเทศว่า “อย่างไรก็ตามสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป กองทัพไทยใช้กำลังเข้ายึดครองพื้นที่ด้วยการวางลวดหนามและตู้คอนเทนเนอร์ และชักธงชาติไทยขึ้นบนสิ่งที่เราถือว่าเป็นดินแดนของกัมพูชา”
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่ากระทรวงจะย้ำในเวทีระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติว่าแผนที่พรมแดนระหว่างกัมพูชาและไทยนั้น กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดเขตแดนระหว่างอินโดจีนและสยาม ภายใต้อนุสัญญาฝรั่งเศส-สยามปี 1904 และสนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยามปี 1907
“ในระหว่างการสำรวจภาคสนาม หากพบว่ามีการครอบครองที่ดินเกินขอบเขตเส้นเขตแดนที่ตกลงกันไว้ ทั้งกัมพูชาและไทยมีพันธะที่จะต้องคืนท่ีดินดังกล่าวให้แก่กัน” โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชากล่าว พร้อมกับย้ำว่ากัมพูชาปฏิเสธการกำหนดเขตแดนโดยการใช้กำลังอย่างเด็ดขาด.