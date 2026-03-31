ปักกิ่งให้คำมั่นกัมพูชาสนับสนุนโครงการคลองฟูนันเตโชเต็มที่

MGR Online - จีนได้ยืนยันการสนับสนุนโครงการคลองฟูนันเตโช ที่เป็นโครงการเรือธงของกัมพูชา โดยเอกอัครราชทูตจีนระบุว่าโครงการนี้เป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของกัมพูชา
เอกอัครราชทูตหวัง เหวินปิน กล่าวว่าปักกิ่งมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะรับประกันความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการคลอง ระหว่างการพบหารือกับประธานสภาแห่งชาติก่อนวันปีใหม่เขมร
เขาได้แสดงความมั่นใจว่ากัมพูชาจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต โดยอ้างถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจและความสามัคคีของชาติ
หวัง เหวินปิน กล่าวเสริมว่าจีนจะยังคงสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการป้องกันประเทศของกัมพูชาต่อไป โดยกล่าวถึงการเข้าร่วมของเขาในพิธีเปิดโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากจีนทั่วประเทศ
หนึ่งในโครงการเหล่านั้นคือสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ในจ.กระแจะ โครงการมิตรภาพกัมพูชา-จีน ที่คาดว่าจะช่วยปรับปรุงการเชื่อมต่อและยกระดับคุณภาพชีวิตเมื่อเปิดใช้งาน
“ความช่วยเหลือของจีนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาของกัมพูชาในช่วงเวลาที่ท้าทาย” หวัง เหวินปิน กล่าว
กัมพูชาได้ตั้งเป้าที่จะบรรลุสถานะประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงภายในปี 2573 และสถานะประเทศรายได้สูงภายในปี 2593 ที่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์แบบกว้างเพื่อรักษาสันติภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจ.