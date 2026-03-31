การบินพลเรือนกัมพูชาคุยเชื้อเพลิงเครื่องบินไม่ขาดแคลน แม้สายการบินปรับขึ้นราคา

MGR Online - สำนักเลขาธิการการบินพลเรือนกัมพูชา (SSCA) ยืนยันว่า แม้สายการบินครึ่งหนึ่งที่ให้บริการในประเทศจะขึ้นราคา แต่กัมพูชายังไม่มีสัญญาณของการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน
สิน จันเสรยวุทธา โฆษก SSCA กล่าวว่าแม้สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่านจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการผลิต การขนส่ง และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซทั่วโลก แต่กัมพูชาไม่มีปัญหาในการตอบสนองความต้องการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ
“ตามข้อมูลจากกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานระบุว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณว่ากัมพูชากำลังประสบปัญหาในการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน” สิน จันเสรยวุทธา กล่าว
อย่างไรก็ตาม วิกฤตดังกล่าวได้ผลักดันราคาน้ำมันทั่วโลกให้สูงขึ้น ทำให้สายการบินบางแห่งต้องขึ้นราคาค่าโดยสารเพื่อรักษาการดำเนินงาน
โฆษก SSCA ระบุว่า สายการบิน 18 แห่ง จาก 36 แห่งที่ให้บริการเที่ยวบินไปและกลับจากกัมพูชาได้ปรับราคาตั๋วโดยสารแล้ว และเขายอมรับว่าการขึ้นราคาอาจส่งผลกระทบต่อผู้โดยสาร แต่ชี้ว่าผลกระทบค่อนข้างน้อย
“ในความเป็นจริง เมื่อราคาตั๋วเครื่องบินสูงขึ้น มันส่งผลกระทบต่อผู้โดยสาร แต่การเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 20-30 ดอลลาร์นั้นไม่รุนแรงนัก” สิน จันเสรยวุทธา ระบุ
มีรายงานว่าตั๋วเครื่องบินของสายการบินภายในประเทศกัมพูชา 4 สายการบิน ได้แก่ แอร์แคมโบเดีย แอร์เอเชียแคมโบเดีย แคมโบเดียแอร์เวย์ และสกายอังกอร์แอร์ไลน์ เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 21 ดอลลาร์ ในขณะที่สายการบินต่างประเทศปรับราคาขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 28 ดอลลาร์
ปัจจุบัน กัมพูชามีเที่ยวบินเชื่อมต่อกับ 46 เมืองใน 17 ประเทศ และเชื่อมต่อกับสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศ
ในปี 2568 ปริมาณผู้โดยสารทางอากาศอยู่ที่ 6.99 ล้านคน เพิ่มขึ้น 12% ในขณะที่ปริมาณสินค้าทางอากาศรวม 93,889 ตัน เพิ่มขึ้น 21% ตามข้อมูลของ SSCA.