สภาล่างพม่าเลือก “มินอ่องหล่าย” เป็นรองประธานาธิบดี

เอเอฟพี - เจ้าหน้าที่รัฐสภาระบุว่าพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย หัวหน้าคณะรัฐบาลทหารพม่าได้รับเลือกเป็นรองประธานาธิบดีโดยสภาผู้แทนราษฎร ความเคลื่อนไหวที่ทำให้ผู้นำการรัฐประหารรายนี้เข้าใกล้การเป็นผู้นำพลเรือนของประเทศมากขึ้น
พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพม่าปกครองประเทศมาตั้งแต่ปี 2564 เมื่อเขาโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจี และจุดชนวนสงครามกลางเมือง
การเลือกตั้งของเขาเป็นการเริ่มต้นกระบวนการที่จะเปลี่ยนจากเครื่องแบบทหารเป็นชุดพลเรือน โดยรัฐสภาจะเลือกตั้งรองประธานาธิบดี 3 คน ซึ่งหนึ่งในนั้นจะถูกเลือกเป็นประธานาธิบดี
เช้าวันอังคาร (31) ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าแถวที่โต๊ะและหย่อนบัตรลงคะแนนลงในกล่องใส 3 กล่อง
“สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งประกาศให้พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย เป็นรองประธานาธิบดี” ขิ่น ยี ประธานสภาล่างกล่าวหลังการลงคะแนน
เจ้าหน้าที่รัฐสภากล่าวว่า หัวหน้าคณะรัฐบาลทหารได้คะแนนเสียง 247 จาก 260 เสียง
สื่อท้องถิ่นรายงานว่า สภาสูงได้เลือก นาน นี นี เอ สมาชิกสภาจากรัฐกะเหรี่ยงสังกัดพรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (USDP) ที่เป็นพรรคที่สนับสนุนกองทัพ เป็นรองประธานาธิบดีอีกคนหนึ่ง
ส่วนรองประธานาธิบดีคนที่ 3 จะถูกเลือกโดยกองทัพ
คาดว่าจะมีการลงคะแนนเสียงทั้งรัฐสภาเพื่อเลือกผู้ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในสัปดาห์นี้
องค์กรเฝ้าระวังประชาธิปไตยได้เตือนมานานแล้วส่า รัฐบาลใหม่จะเป็นตัวแทนของกองทัพ ที่ปกครองพม่ามาเป็นส่วนใหญ่ของประวัติศาสตร์หลังประเทศได้รับเอกราช
กองทัพพม่าได้แสดงตนมานานแล้วว่าเป็นเพียงกองกำลังเดียวที่จะปกป้องประเทศที่กำลังวุ่นวายจากการแตกหักและความพินาศ
บรรดานายพลของพม่าได้ผ่อนคลายการควบคุมลงในช่วงที่ประเทศทดลองปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ที่เริ่มตั้งแต่ปี 2554 ที่ทำให้อองซานซูจี ก้าวขึ้นเป็นผู้นำพลเรือนและนำพาประเทศไปสู่การปฏิรูป ในขณะที่ประเทศเปิดกว้างมากขึ้น
แต่หลังจากอองซานซูจี เอาชนะพรรค USDP อย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งปี 2563 พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ก็แย่งชิงอำนาจกลับคืนมา เนื่องจากเขากังวลเกี่ยวกับอิทธิพลของกองทัพที่ลดลง นักวิเคราะห์ระบุ
หลังจากปกครองอย่างแข็งกร้าวมา 5 ปี นายพลระดับสูงได้ควบคุมการเลือกตั้งที่ถูกจำกัดอย่างมาก ส่งผลให้พรรคที่สนับสนุนกองทัพได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายในเดือนม.ค.
ตอนนี้ พรรค USDP ที่เต็มไปด้วยนายทหารเกษียณอายุจำนวนมาก ได้เข้ามามีบทบาทในรัฐสภาอย่างมั่นคงหลังจากได้ที่นั่งจากการเลือกตั้งมากถึง 80% และคาดว่ารัฐบาลใหม่จะดำเนินนโยบายไปในทิศทางเดียวกับกองทัพ
คาดว่าพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย จะจัดการการเปลี่ยนผ่านอย่างระมัดระวังเพื่อเป็นประธานาธิบดี หลังจากที่เขาได้ส่งมอบอำนาจการบัญชาการทหารให้กับ พล.อ.เย วิน อู เมื่อวันจันทร์.