กัมพูชาลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าเหลือศูนย์ บรรเทาผลกระทบวิกฤตน้ำมันแพง

MGR Online - รัฐบาลกัมพูชาได้ยืนยันมาตรการปรับลดภาษีชุดใหม่เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนและธุรกิจจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้น
เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวว่ามาตรการชุดใหม่ที่ริเริ่มโดยนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต นั้นมีจุดประสงค์เพื่อลดค่าครองชีพและสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
คำแถลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากกระทรวงพาณิชย์ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับลดภาษีนำเข้าและส่งออกที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน โดยภาษีนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่ลิเธียมจะลดลงเหลือศูนย์ ในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าจะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า ภาษีส่งออกแร่บอกไซต์จะลดลงจาก 25% เหลือ 10% โดยอัตราใหม่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เม.ย.
รัฐบาลยังประกาศยกเลิกภาษีนำเข้าเชื้อเพลิง ลดภาษีน้ำมันเบนซินและดีเซล และลดภาษีพิเศษสำหรับดีเซลเหลือศูนย์ ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเชื้อเพลิงลดลงเหลือ 4% โดยรัฐเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เหลือ
เพ็ญ โบนา กล่าวว่ามาตรการต่างๆ เหล่านี้ รวมถึงเงินอุดหนุน มีจุดประสงค์เพื่อบรรเทาแรงกดดันด้านราคาจากภายนอก และรักษาเสถียรภาพให้กับผู้บริโภคและธุรกิจ