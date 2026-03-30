เวียดนามเจรจาซื้อน้ำมันดิบรัสเซียป้อนโรงกลั่น วางแผนเพิ่มกำลังผลิตไตรมาส 2

รอยเตอร์ - บริษัทบิ่งเซิน รีไฟนิ่ง แอนด์ ปิโตรเคมีคัล (Binh Son Refining and Petrochemical) ของเวียดนามระบุว่ากำลังเจรจากับพันธมิตรชาวรัสเซียเพื่อซื้อน้ำมันดิบ
บริษัทยังระบุอีกว่าจะซื้อน้ำมันดิบเพิ่มเติมจากแอฟริกา สหรัฐฯ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย
“BSR กำลังทำงานเชิงรุกกับพันธมิตรรัสเซียเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการซื้อน้ำมันดิบ ESPO, Sokol และ Novy Port” บริษัท BSR ระบุ
แหล่งข่าวเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า BSR ได้ซื้อน้ำมันดิบ Erha ของไนจีเรีย 950,000 บาร์เรล จากบริษัท ExxonMobil และน้ำมันดิบ Palanca ของแองโกลา จากบริษัท BP จำนวน 950,000 บาร์เรล สำหรับการส่งมอบในเดือนมิ.ย.
แหล่งข่าวระบุเพิ่มว่า BSR ยังไม่ได้ซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียแต่อย่างใด
โรงกลั่นที่มีกำลังการผลิต 130,000 บาร์เรลต่อวัน วางแผนที่จะดำเนินการผลิตที่ 123% ของกำลังการผลิตที่ออกแบบไว้ในไตรมาสที่ 2 และผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 2 ล้านตัน
BSR ตั้งเป้าที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้ได้มากถึง 8.3 ล้านตันในปีนี้ ซึ่งเป็นสถิติสูงสุด และบริษัทกำลังขยายการจัดเก็บน้ำมัน โดยโรงจัดเก็บแห่งใหม่มีกำหนดที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนพ.ค.นี้.