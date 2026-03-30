"พล.อ.แยวินอู" สืบทอดตำแหน่ง ผบ.สส.กองทัพพม่า ต่อจาก"มินอ่องหล่าย"

MGR Online - มินอ่องหล่าย จัดพิธีมอบตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้กับ พล.อ.แยวินอู ที่กรุงเนปิดอว์ หลังครองตำแหน่งมา 15 ปี คาดเตรียมตัวนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดี
เช้าวันนี้ (30 มี.ค. 69) ที่หอประชุมเซยาสิริวิมาน กรุงเนปิดอว์ ได้มีพิธีมอบ-รับตำแหน่งระดับสูงในกองบัญชาการกองทัพพม่า โดยมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่ดำรงตำแหน่งสำคัญ ดังนี้
พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ลาออก และทำพิธีส่งมอบตจำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้กับ พล.อ.แยวินอู ที่ก่อนหน้านี้ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก
พล.อ.แยวินอู จบจากโรงเรียนนายทหารบก บะทู ในรัฐฉาน รุ่นที่ 77 เมื่อปี 2532 เคยเป็นผู้บัญชาการ กองทัพภาคตะวันตกเฉียงใต้ ดูแลพื้นที่ภาคอิรวดี หลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 พล.อ.อาวุโส แยวินอู ถูกแต่งตั้งเป็นเลขานุการร่วม ในคณะกรรมการ สภาบริหารแห่งรัฐ (SAC) องค์กรรัฏฐาธิปัตย์ที่ควบคุมอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศ
ส่วน มินอ่องหล่ายอยู่ในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาแล้ว 15 ปี คาดว่าจะขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเมียนมา