สภาผู้แทนราษฎรพม่าเสนอชื่อ “มินอ่องหล่าย” ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดี

รอยเตอร์ - พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย หัวหน้าคณะรัฐบาลทหารของพม่าได้รับการเสนอชื่อโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันจันทร์ (30) เพื่อเข้าสู่การลงคะแนนเสียงในรัฐสภาที่จะเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศ ในขณะที่นายพลทรงอิทธิพลผู้นี้กำลังแสวงหาบทบาททางการเมือง
พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ที่เป็นผู้นำกองทัพของพม่าตั้งแต่ปี 2554 เป็นหนึ่งใน 2 คน ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมัครรองประธานาธิบดีโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากสภาล่างที่เพิ่งเปิดประชุมใหม่ของประเทศ
ส่วนสภาสูงของประเทศก็เสนอชื่อผู้สมัครรองประธานาธิบดีเช่นกัน โดยทั้งสองสภาจะเลือกประธานาธิบดีจาก 3 คนที่ถูกเสนอชื่อในการลงคะแนนเสียงในภายหลัง แต่ทั้งนี้ยังไม่มีการประกาศวันสำหรับการลงคะแนนเสียงดังกล่าว
“พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ถูกเสนอชื่อเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งรองประธานาธิบดี” จ่อ เกว เต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคที่สนับสนุนกองทัพ กล่าว
ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยข้อโต้แย้งซึ่งจัดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งในเดือนธ.ค. และเดือนม.ค. โดยพรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (USDP) เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าเป็นการเลือกตั้งที่หลอกลวง
พม่าตกอยู่ในความรุนแรงนับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564 ที่กองทัพได้โค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของอองซานซูจี
ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2551 ที่ร่างขึ้นโดยกองทัพ นักวิเคราะห์กล่าวว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีจะต้องไม่ใช่บุคคลทางทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือข้าราชการพลเรือนในขณะที่ได้รับการเสนอชื่อ
ในการส่งสัญญาณต่อสาธารณะที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านอำนาจของกองทัพที่ครอบงำพม่ามานานหลายทศวรรษ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ผู้นำของสถาบันที่เป็นความลับแห่งนี้กำลังจะมีการโยกย้ายปรับเปลี่ยน
“นี่คือเป้าหมายของมิน อ่อง หล่าย มาโดยตลอด นี่เป็นเพียงการเปลี่ยนจากการปกครองในฐานะผู้นำทหารไปเป็นการปกครองในฐานะประธานาธิบดี” นักวิเคราะห์อิสระกล่าว โดยชี้ให้เห็นถึงบทบาทประธานาธิบดีที่เป็นไปได้ของนายพลผู้นี้
มิน อ่อง หล่าย เกิดในครอบครัวจากทางใต้ของประเทศ เขาศึกษาด้านกฎหมายก่อนเข้าร่วมกองทัพและไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดในปี 2554
มิน อ่อง หล่าย ผู้นำทางทหารที่เข้มงวดและได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ปฏิบัติการที่ไร้ความปรานี ยังมีความสามารถในการจัดการกับชนชั้นนำของประเทศด้วยกลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงการมอบตำแหน่งสำคัญให้กับผู้ภักดีและลงโทษคู่แข่งทางการเมือง ตามรายงานของรอยเตอร์.