‘พายุฤดูร้อน’ ถล่มเวียงจันทน์ คลังสินค้ารถไฟลาว-จีน ราบเป็นหน้ากลอง

MGR Online - เวียงจันทน์ยังเผชิญกับวิกฤตสภาพอากาศ ล่าสุด พายุฤดูร้อนซัดถล่มคลังสินค้านับสิบหลังที่สถานีเวียงจันทน์ใต้ ศูนย์โลจิสติกส์ใหญ่ปลายทางรถไฟลาว-จีน จนพังราบลงมาเป็นหน้ากลอง
ตอนเย็นวันที่ 28 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มพื้นที่ตอนใต้ของนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งนอกจากสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนจำนวนมากแล้ว คลังสินค้าของบริษัทเอกชนต่างชาติหลายแห่งที่สร้างไว้ภายในศูนย์โลจิสติกส์ สถานีรถไฟเวียงจันทน์ใต้ ถูกแรงลมซัดจนพังทลายราบเป็นหน้ากลอง
จากคลิปที่ถูกเผยแพร่ในเพจหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนา ซึ่งเป็นสื่อของรัฐบาล รวมถึงสื่อออนไลน์อีกหลายแห่งของลาว เมื่อวานนี้ (29 มี.ค.) เห็นภาพอาคารคลังสินค้าที่ตั้งอยู่ช่วงระหว่างถนน 450 ปี กับสถานีรถไฟเวียงจันทน์ใต้ จำนวนหลายสิบหลัง ถูกแรงลมพัดจนถล่มลงมากองเป็นเศษเหล็กอยู่บนพื้น กลายเป็นลานกว้าง
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนครั้งนี้มากที่สุด เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมถนน 450 ปี เขตบ้านดงโพนแฮ่ เมืองหาดซายฟอง
ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของคลังสินค้าที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นว่าเป็นคลังสินค้าของบริษัทใดบ้าง มูลค่าความเสียหายเท่าใด และมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ ตามข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ให้ข้อมูลเพียงว่าเป็นคลังสินค้าของชาวต่างชาติ โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
สถานีรถไฟเวียงจันทน์ใต้ เป็นสถานีขนส่งสินค้าหลักของเส้นทางรถไฟลาว-จีน ตั้งอยู่ปลายทางรถไฟ ใกล้กับท่าบกท่านาแล้ง เมืองหาดซายฟอง ห่างจากริมแม่น้ำโขงที่เป็นเส้นแบ่งพรมแดนลาว-ไทย เพียง 2.5 กิโลเมตร
สถานีแห่งนี้เป็นจุดเชื่อมต่อและจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างรางรถไฟลาว-จีน ที่มีความกว้างของราง 1.435 เมตร กับทางรถไฟลาว-ไทย ที่รางกว้าง 1 เมตร เพื่อใช้ส่งสินค้าจากประเทศไทยโดยทางรถไฟขึ้นไปยังจีน เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565