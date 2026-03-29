สิทธิมนุษยชนพม่าจี้ไทยตรวจสอบครอบครัว “มินอ่องหล่าย” ซื้อบ้านหรูกว่า 97 ล้านในกทม.

MGR Online - องค์กรสิทธิมนุษยชน Justice for Myanmar (JFM) ระบุว่าจากการตรวจสอบของพวกเขาพบว่าครอบครัวของพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหาร ได้ซื้อที่พักอาศัยหรูมูลค่ากว่า 97 ล้านบาทกรุงเทพฯ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายไทยที่ห้ามชาวต่างชาติเป็นเจ้าของที่ดินหรือบ้านในประเทศ
การซื้อที่พักอาศัยดังกล่าวโดยครอบครัวของผู้นำรัฐบาลทหารพม่ายังขัดแย้งกับความพยายามของรัฐบาลในการปราบปรามการซื้อขายคอนโดมิเนียมไทยโดยชาวพม่า
สำนักข่าวอิรวดีรายงานว่าในปี 2567 รัฐบาลทหารพม่าได้จับกุมชาวพม่า 4 คน ในข้อหาซื้อขายคอนโดมิเนียมในไทย โดยกล่าวหาว่าพวกเขาสร้างความไม่มั่นคงในตลาดเงินตราของพม่า และเปิดบัญชีธนาคารไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางพม่า
รายงานอ้างผลการสืบสวนของ JFM ระบุว่าบ้านพักหลังดังกล่าวที่ตั้งอยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่พระราม 9 ถูกขายให้กับครอบครัวของหัวหน้าคณะรัฐบาลทหาร โดยมี ตุน มิน ลัต นายหน้าค้าอาวุธที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลทหารและเป็นคนสนิทของพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการซื้อขาย
ตุน มิน ลัต ถูกจับกุมพร้อมกับผู้ร่วมงานอีก 3 คนในไทยเมื่อปี 2565 ในข้อหาค้ายาเสพติด ฟอกเงิน และอาชญากรรมข้ามชาติ แต่ได้รับการยกฟ้องในปี 2567
JFM กล่าวว่าบ้านพักหรูในไทยถูกซื้อในชื่อของ เมียว ยาดานา ไท้ก์ ลูกสะใภ้ของมิน อ่อง หล่าย ภรรยาของอ่อง ปแย โซน ลูกชายของผู้นำรัฐบาลทหาร เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และแคนาดา ที่มีต่ออ่อง ปแย โซน
เมียว ยาดานา ไท้ก์ ไม่ได้ถูกคว่ำบาตรในเขตอำนาจศาลใดๆ จึงทำให้เกิดช่องโหว่สำหรับครอบครัวของผู้นำรัฐบาลทหาร กลุ่มสิทธิมนุษยชนระบุ
รายงานระบุว่าบ้านพักอาศัยดังกล่าวตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 451 ตารางเมตรในโครงการบ้านจัดสรรย่านพระราม 9 โดยทรัพย์สินนี้ถือครองในนามบริษัท Emerald Princess Co. Ltd, ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2565 ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์เพียง 1 สัปดาห์
กลุ่มสิทธิมนุษยชน JFM ระบุว่าบริษัทที่พัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรนี้ได้ปกปิดชื่อผู้ซื้อและแหล่งที่มาของเงินทุน ซึ่งทำให้ครอบครัวของผู้นำรัฐบาลทหารพม่าสามารถเลี่ยงข้อห้ามทางกฎหมายของไทยเกี่ยวกับการที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของที่ดินได้
กลุ่มสิทธิมนุษยชนยังกล่าวว่า อ่อง ปแย โซน และเมียว ยาดานา ไท้ก์ ซื้อบ้านหรูหลังนี้โดยได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานกฎหมายอิสระที่เป็นบริษัทของไทย
JFM อ้างแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ระบุว่า ตุน มิน ลัต เป็นผู้เจรจาซื้อที่ดินกับบริษัทผู้พัฒนาโครงการในนามของคู่สามีภรรยา และช่วยโอนเงินที่ใช้ในการซื้อบ้านไปยังบริษัทอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
JFM เรียกร้องให้รัฐบาลไทยสอบสวนการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของครอบครัวพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย และกิจกรรมของผู้ที่ดำเนินการ รวมถึงบริษัท Emerald Princess และบริษัทผู้พัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร และยึดทรัพย์สินในไทยของครอบครัวผู้นำรัฐบาลทหารพม่า
กลุ่มสิทธิมนุษยชนยังเรียกร้องให้สหรัฐฯ อังกฤษ สหภาพยุโรป แคนาดา และออสเตรเลีย ปิดช่องโหว่ของการคว่ำบาตรด้วยการขึ้นบัญชี เมียว ยาดานา ไท้ก์ และจู จู หล่ะ ภรรยาของพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ซึ่งยังไม่ถูกคว่ำบาตรในเขตอำนาจศาลใด
“เป็นเรื่องน่าเศร้าที่มิน อ่อง หล่าย อาชญากรสงครามก่อการร้ายต่อประชาชนพม่าโดยไม่ต้องรับโทษใดๆ และครอบครัวของเขาสามารถนำทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบมาลงทุนในไทยได้” โฆษกของ JFM กล่าว.